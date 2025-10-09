"Vivenio Residencial Socimi, un altre gran promotor que se salta la regulació de lloguers i especula amb habitatge protegit"

Avui el Sindicat de Llogateres som a la Ciutat de la Justícia a Barcelona per acompanyar la Diana -llogatera de la finca del carrer Riereta 37, al barri del Raval- en un judici on l’empresa Vivenio Residencial Socimi, el 7è major gran tenidor de l’Estat espanyol, vol expulsar-la de casa seva per destinar el seu pis a un lloguer de temporada.
La Diana porta vivint-hi des del 2017 i ja va patir un intent d’expulsió durant la pandèmia quan, durant el confinament, la propietat va intentar apujar-li el lloguer el doble del que pagava; ho va evitar gràcies a les pròrrogues de lloguer obligatòries impulsades pel moviment per l’habitatge i també per l’aprovació de la regulació de lloguers catalana el setembre de 2020. Des de llavors, la propietat li havia estat prorrogant el contracte de forma anual -malgrat que els veïns de la finca, organitzades amb el Sindicat, han intentat contactar diverses vegades amb la propietat per reunir-se i negociar nous contractes- fins el març de 2024, just quan va entrar en vigor la regulació de lloguers a Catalunya. És en aquell moment quan Vivenio va intentar que la llogatera signés un nou contracte abans d’hora per esquivar la regulació, però la Diana es va negar a signar-lo: el contracte incloïa una pujada de preu de més de 200€ mensuals i, a més, i estava ple de clàusules abusives com l’abonament, per part de la llogatera, d’una assegurança d’impagament o el pagament de despeses extra com l’IBI, Comunitat de veïns i Taxa de residus. A partir d’aquí la propietat va trencar negociacions i l’ha demandada per finalització de contracte.
És durant aquest temps, també, que les llogateres del bloc esbrinen que Vivenio està posant en marxa un pla pilot per ofertar pisos de temporada a la seva finca per esquivar la regulació de preus, un pla que la pròpia empresa ha anunciat als mitjans de comunicació.
Des del Sindicat denunciem que el cas de la Diana és un exemple de les pràctiques que els grans tenidors fan per saltar-se la regulació de preus de lloguer: no-renovacions, pròrrogues anuals (a la mateixa finca de Riereta hi ha dos llogateres en aquesta situació), ús fraudulent amb el lloguer de temporada i clàusules abusives. Aquestes últimes estan presents en pràcticament tots els contractes de les diferents finques que Vivenio té a Catalunya i Madrid, i li serveixen a l’empresa per apujar lloguers de forma encoberta tant en les finques en règim de mercat lliure com en edificis d’habitatge protegit.
Apujant preus de l’habitatge protegit
Segons les dades de la pròpia empresa, Vivenio té un total de 1820 habitatges de protecció oficial arreu de l’Estat, 198 dels quals es troben a Catalunya. Des del Sindicat de Llogateres hem analitzat alguns dels contractes d’aquesta empresa amb llogateres d’habitatges de protecció oficial i hem detectat clàusules abusives als contractes, idèntiques als d’altres contractes de les llogateres d’Azora i Néstar, a qui ja hem portat als tribunals per aquestes pràctiques fraudulentes.
En el marc de l'anunci del president Illa de construir 50.000 habitatges protegits nous, des del Sindicat alertem de la necessitat de replantejar el model d'habitatge protegit, basat en una col·laboració público-privada que ens demostra que els grans promotors i gestors d'habitatge protegit, com ara Vivenio, però també Inmocriteria Caixa o tants d'altres, implementen pràctiques especulatives i fraudulentes que van en contra del dret a l'habitatge i del dret de les llogateres.