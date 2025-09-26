LAjuntament de Lleida aprova la moció contra lespeculació de La Caixa amb habitatge protegit

Avui hem aconseguit una victòria col·lectiva: l’Ajuntament de Lleida ha aprovat la moció que denuncia públicament a Inmocriteria, filial immobiliària de La Caixa, per voler privatitzar habitatges de protecció oficial finançats amb diners públics i aixecats sobre sòl públic.
Aquest ajuntament se suma, doncs, a la llista de consistoris que durant els últims anys han aprovat mocions d’aquesta mena impulsades per les llogateres d’habitatges de La Caixa: Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sentmenat, Banyoles, Mataró, Mollet del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, l’Hospitalet, Olot, Cornellá, Palau-Solità i Plegamans i Sant Just Desvern.
A Lleida hi ha 166 pisos afectats en dos blocs sencers (C/ Cal Bernet i C/ Cambrils) on les llogateres pateixen manca de manteniment, no renovació de contractes i assetjament immobiliari. Moltes són famílies treballadores que no poden accedir a una hipoteca ni a altres pisos de lloguer a la ciutat pels preus desorbitats.
- Exigeix la retirada de totes les denúncies contra les llogateres.
- Demana la renovació dels contractes.
- Rebutja la privatització dels blocs i insta al traspàs immediat dels habitatges a l’INCASÒL.
Aquesta victòria no és només de les llogateres afectades, sinó un pas més en la lluita contra l’especulació i per l’ampliació del parc d’habitatge públic a Ponent i a tot Catalunya. L’organització col·lectiva de les veïnes amb la PAH de Lleida i el Sindicat de Llogateres s’ha fet gràcies a un conveni de col·laboració i doble afiliació entre aquestes dues organitzacions, en el marc de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC).
68 famílies continuen en vaga de lloguers des de l’1 d’abril
La primera vaga de lloguers per l’habitatge protegit continua creixent. Ja són 68 famílies de les promocions de La Caixa d’habitatge protegit de Sitges, Banyoles i Sentmenat i Palau-Solità i Plegamans. Les vaguistes ja tenen retingudes en un fons comú rendes per un valor de més de 192.000 € que no pagaran a La Caixa fins que no doni resposta a les seves demandes. De fet, la vaga va començar quatre anys més tard que les llogateres de fins a 38 promocions d’habitatges protegits de La Caixa comencessin a demanar un diàleg davant els abusos immobiliaris i les expulsions sistemàtiques que estava efectuant sobre més de 2.000 llars.
Malgrat que les llogateres s’han mobilitzat desenes d’ocasions, han rebut el suport de fins a 13 consistoris i han reiterat per activa i per passiva la seva voluntat de pactar solucions negociades amb La Caixa, aquesta només ha respost amb silenci i amb noves demandes i expulsions. Ara la vaga continua amb un objectiu clar: que tots els habitatges de La Caixa passin a formar part del parc públic de lloguer i estiguin protegits per sempre.