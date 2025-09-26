Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

LAjuntament de Lleida aprova la moció contra lespeculació de La Caixa amb habitatge protegit

habitatge
LAjuntament de Lleida aprova la moció contra lespeculació de La Caixa amb habitatge protegit

Llogateres de 166 llars protegides a Lleida ho han impulsat amb el suport de la PAH Lleida i el Sindicat de Llogateres

26/09/2025 Drets i Llibertats

Avui hem aconseguit una victòria col·lectiva: l’Ajuntament de Lleida ha aprovat la moció que denuncia públicament a Inmocriteria, filial immobiliària de La Caixa, per voler privatitzar habitatges de protecció oficial finançats amb diners públics i aixecats sobre sòl públic.

Aquest ajuntament se suma, doncs, a la llista de consistoris que durant els últims anys han aprovat mocions d’aquesta mena impulsades per les llogateres d’habitatges de La Caixa: Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sentmenat, Banyoles, Mataró, Mollet del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, l’Hospitalet, Olot, Cornellá, Palau-Solità i Plegamans i Sant Just Desvern.

A Lleida hi ha 166 pisos afectats en dos blocs sencers (C/ Cal Bernet i C/ Cambrils) on les llogateres pateixen manca de manteniment, no renovació de contractes i assetjament immobiliari. Moltes són famílies treballadores que no poden accedir a una hipoteca ni a altres pisos de lloguer a la ciutat pels preus desorbitats.

Amb l’aprovació de la moció, l’Ajuntament:

- Exigeix la retirada de totes les denúncies contra les llogateres.
- Demana la renovació dels contractes.
- Rebutja la privatització dels blocs i insta al traspàs immediat dels habitatges a l’INCASÒL.


Aquesta victòria no és només de les llogateres afectades, sinó un pas més en la lluita contra l’especulació i per l’ampliació del parc d’habitatge públic a Ponent i a tot Catalunya. L’organització col·lectiva de les veïnes amb la PAH de Lleida i el Sindicat de Llogateres s’ha fet gràcies a un conveni de col·laboració i doble afiliació entre aquestes dues organitzacions, en el marc de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC).

68 famílies continuen en vaga de lloguers des de l’1 d’abril

La primera vaga de lloguers per l’habitatge protegit continua creixent. Ja són 68 famílies de les promocions de La Caixa d’habitatge protegit de Sitges, Banyoles i Sentmenat i Palau-Solità i Plegamans. Les vaguistes ja tenen retingudes en un fons comú rendes per un valor de més de 192.000 € que no pagaran a La Caixa fins que no doni resposta a les seves demandes. De fet, la vaga va començar quatre anys més tard que les llogateres de fins a 38 promocions d’habitatges protegits de La Caixa comencessin a demanar un diàleg davant els abusos immobiliaris i les expulsions sistemàtiques que estava efectuant sobre més de 2.000 llars.

 Malgrat que les llogateres s’han mobilitzat desenes d’ocasions, han rebut el suport de fins a 13 consistoris i han reiterat per activa i per passiva la seva voluntat de pactar solucions negociades amb La Caixa, aquesta només ha respost amb silenci i amb noves demandes i expulsions. Ara la vaga continua amb un objectiu clar: que tots els habitatges de La Caixa passin a formar part del parc públic de lloguer i estiguin protegits per sempre.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix
  2. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  3. La unitat nacional és el moll de los de lindependentisme
  4. Actes d'homenatge al Txiqui i als darrers afusellats pel franquisme
  5. Sis dOctubre de 1934 i 1 doctubre de 2025
  6. 27 de setembre de 1975
  7. Preservem el Maresme valora positivament la segona jornada de debat sobre el transport públic i el futur de la R1
  8. Milers de veus clamen contra Mazón en lonzena marxa
  9. La llibertat viscuda no es pot esborrar, és la llavor de l`alliberament
  10. LANC denuncia les vulneracions de drets humans de lEstat espanyol davant del Consell de Drets Humans de lONU
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid