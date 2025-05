en defensa de la Terra

Milers de persones contra la instal·lació d’una fàbrica de bateries a Mont-roig del Camp

El passat cap de setmana 3000 persones d’arreu dels Països Catalans convocades per Revoltes de Terra van denunciar durant tres dies que la instal·lació de la planta de l'empresa sud-coreana pot tenir efectes negatius sobre els terrenys agrícoles.

Es va rebutjar l'empresa sud-coreana Lotte Energy que aprofitaria la zona de sacrifici en què està convertit el sud de Catalunya per a construir bateries per al vehicle elèctric —detalls explicats per la Directa—; també es va dir No al rentat verd amb què pretenen convèncer dels beneficis d’instal·lar una indústria contaminant i extractivista dels recursos a un indret on la pagesia amb prou feines pot disposar de l’aigua necessària per regar. Tot i aquest rebuig s'ha dit Sí a una altra manera de generar riquesa i vida, amb la cura de la natura i les persones al centre, a recuperar terreny agrícola i gestionar el terreny rústic, a projectes locals i sostenibles.

Dins de les activitats de pensament col·lectiu de la jornada de diumenge, Ecologistes en Acció va fer fet una xerrada participativa sobre “Estratègies ciutadanes davant nous projectes especulatius”, dinamitzada per un activista de la nostra àrea jurídica. Hem parlat i reflexionat sobre les diferents estratègies a seguir, tot proporcionant recursos útils, posant exemples d’algunes lluites de referència, i donant eines bàsiques sobre com afrontar les lluites també des de la vessant jurídica i administrativa.

En aquest sentit, diverses entitats contràries a la instal·lació de Lotte Energy Materials a Mont-roig del Camp ja van presentar fa unes setmanes dos recursos al Tribunal Contenciós Administratiu contra la modificació del Pla de Modificació Urbanística Municipal (POUM) que l'Ajuntament del municipi ha tramitat per facilitar la instal·lació de l'empresa.

‼️Tornem emocionades❤️‍🔥



🌱La primera germinació de les Revoltes de la Terra a Mont-roig del Camp ha sigut una gran demostració de poder popular i organització contra el colonialisme energètic al món rural i sembra una llavor d'esperança



Per moltes revoltes més, seguim🔥 pic.twitter.com/JhHenJCm4U — No a la MAT Comarques de Castelló (@NoMatCCastello) May 5, 2025

‼️Tornem emocionades❤️‍🔥



🌱La primera germinació de les Revoltes de la Terra a Mont-roig del Camp ha sigut una gran demostració de poder popular i organització contra el colonialisme energètic al món rural i sembra una llavor d'esperança



Per moltes revoltes més, seguim🔥 pic.twitter.com/JhHenJCm4U — No a la MAT Comarques de Castelló (@NoMatCCastello) May 5, 2025