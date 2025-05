Català

2a Trobada de municipis actius pel català a Barcelona

Donarà eines als ajuntaments per incloure clàusules lingüístiques en la contractaciói tindrà lloc el divendres 13 de juny a la Casa del Mar de Barcelona entre les 9.30 h i les 14 h

Plataforma per la Llengua organitza el divendres 13 de juny la 2a Trobada de municipis actius pel català, una jornada que vol servir per reivindicar el paper de les institucions locals i supralocals a l'hora de fer polítiques en defensa del català. En aquesta segona edició, la trobada oferirà eines perquè els ajuntaments incloguin clàusules lingüístiques en la contractació pública i les subvencions amb la màxima seguretat jurídica, i, alhora, donarà protagonisme a les polítiques que poden fer consells comarcals, diputacions i entitats municipalistes en defensa del català. La jornada, que per primer cop ensenyarà casos d'èxit del País Valencià i les Illes Balears, es farà a la Casa del Mar de Barcelona entre les 9.30 h i les 14 h i s'emmarca en ImpliCat, una línia d'acció de Plataforma per la Llengua per oferir serveis als ajuntaments.

L'organització en defensa de la llengua fa una gran valoració de la 1a Trobada de municipis actius pel català, que es va fer l'any passat a Barcelona, i que va congregar més de 70 representants del món local català. L'entitat va ser pionera a l'hora de posar aquesta temàtica sobre la taula, i la jornada va servir per sensibilitzar alcaldes i regidors del potencial de la contractació pública com a eina per fer polítiques lingüístiques, i també del seu rol a l'hora de catalanitzar el paisatge lingüístic a través de la retolació dels establiments comercials. Enguany, la jornada vol anar un pas més enllà, arribar també als tècnics dels organismes públics i aprofundir en els temes iniciats en la trobada anterior.

Una quinzena de ponents per abordar la política lingüística municipal des de diferents àmbits

Amb el títol "Els plans locals i la contractació estratègica: instruments al servei de la llengua", la trobada arrencarà a les 9.30 h amb una benvinguda a càrrec de la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, i el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila. A les 9.45 h, es farà una ponència sobre el paper que tenen les institucions supralocals com els consells comarcals i les diputacions, però també entitats com l'Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) o Micropobles de Catalunya a l'hora de donar suport als ajuntaments. Hi participaran Joan Solà, president d'aquesta darrera entitat, i Meritxell Budó, presidenta de l'ACM.

A partir de les 10 h, una taula rodona parlarà dels plans locals sobre llengua i dels reptes i les casuístiques amb què es troben els municipis a l'hora de tirar-los endavant. Hi participaran el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rosell; el de l'Alt Empordà, Josep Maria Bernils; la regidora de política lingüística de Vic, Bet Piella, i un representant de l'Ajuntament de Granollers.

A les 11.30 h, el catedràtic de dret administratiu de la Universitat de la Corunya, Carlos Amoedo, farà una ponència sobre la contractació estratègica de les administracions públiques com a eina de transformació social. La conferència oferirà eines perquè les administracions locals i supralocals puguin incloure clàusules lingüístiques en la contractació i les subvencions amb la seguretat jurídica necessària.

La trobada culminarà amb una taula rodona dedicada a compartir bones pràctiques municipals en matèria de llengua. Serà el moment de donar la veu als protagonistes de la trobada, i hi participaran regidors de diversos territoris de parla catalana: de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni, Terrassa, Balaguer, i Vacarisses; del País Valencià, Vila-real, i de les Illes Balears, Manacor.

La política lingüística municipal: clau per millorar la situació del català

Plataforma per la Llengua fa anys que defensa que la política municipal és clau per recuperar l'ús social del català. Per a l'entitat, a més, els ajuntaments tenen molt marge de maniobra per condicionar, molt més que ara, els usos lingüístics de la població a través de clàusules en la contractació pública, i no només poden fer de referents lingüístics, sinó que tenen una capacitat tractora important perquè les empreses incorporin el català.

En aquest sentit, l'entitat va arrencar una campanya abans de les darreres eleccions municipals perquè tothom votés amb consciència lingüística i perquè els partits es comprometessin amb diferents mesures per defensar el català de manera transversal a tots els ajuntaments. La campanya, Vota per la llengua, va tenir continuïtat amb l'arrencada del projecte ImpliCat, un eix d'acció de l'entitat a través del qual ofereix assessorament i acompanyament als consistoris per desplegar polítiques lingüístiques, un servei d'estudis de contextos sociolingüístics locals i xerrades i formacions per augmentar l'ús del català a cada localitat.