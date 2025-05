Denuncien la imposició del castellà als panells lluminosos de diverses carreteres de Mallorca

Una qüestió de drets lingüístics i cohesió social

Com a entitat que treballa per a defensar els drets lingüístics, sostenim que la presència del català en exclusiva en la senyalització pública no només és una obligació legal, sinó també una eina fonamental per a la cohesió social i la igualtat lingüística. Més encara: un paisatge lingüístic normalitzat és el millor ambient per a l'aprenentatge del català per part dels nouvinguts, que viuen la necessitat i la utilitat d'aprendre la llengua del lloc que els acull. El català, com a llengua que es troba en una situació d'emergència lingüística, necessita un impuls actiu i d'una política lingüística valenta per tal d'equiparar-se en drets i presència real amb el castellà. La senyalització pública és un element clau en aquest procés, ja que forma part de l'entorn visual que construeix la identitat lingüística d'un territori.

Per això, l'entitat insta el Consell de Mallorca a revisar i corregir immediatament la senyalització que no compleixi la normativa, a vetlar pel compliment estricte de la legalitat vigent i a actuar amb responsabilitat en la defensa de la llengua pròpia, que és patrimoni de tota la població mallorquina.