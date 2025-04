Sobre la situació de l'abocament de residus d'Iberboard

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) d'Alcover, com a força política i com a part activa en la defensa del medi ambient i la salut pública, vol manifestar la seva preocupació i disconformitat amb la gestió institucional en relació amb la situació dels abocaments il·legals de residus per part de l'empresa Iberboard (anteriorment coneguda com a Paperera Catalana).

L'any 2019, durant la legislatura en què la CUP comptava amb quatre regidors al consistori, es va iniciar la demanda d'informació a l'Ajuntament sobre les activitats d'Iberboard, en resposta a les preocupants sospites d'abocaments il·legals de residus. Tot i que l'Ajuntament va assegurar que les activitats estaven en ordre, la realitat del territori contradeia aquesta afirmació.

El març de 2020, en el ple municipal, una de les regidores de la CUP va preguntar explícitament sobre aquesta qüestió. La resposta de l’alcalde va ser derivar la responsabilitat a altres administracions, evitant així qualsevol actuació immediata des de l'Ajuntament.

Davant la inacció institucional, la CUP va interposar una denúncia davant la Fiscalia de Medi Ambient aquell mateix 2020. Denúncia que va donar lloc a un procediment penal instat per la Fiscalia de mediambient en el qual la CUP es va personar com a part interessada.

A través dels diversos canals de transparència i informació pública, la CUP va obtenir coneixement que l'empresa Iberboard estava implicada en un altre procediment judicial davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el qual es sol·licitava una multa superior a un milió d’euros. Paral·lelament, l'Agència Catalana de Residus havia obert diversos expedients sancionadors a l'empresa, tot i que les sancions imposades resultaven manifestament insuficients per abordar de manera efectiva l’acumulació de residus a la seva planta.

Malgrat les reiterades accions legals i la persistència de la CUP, la resposta judicial ha estat notablement lenta. Els procediments judicials romanen, en el millor dels casos, aturats de manera tàcita, extrem que implica un perjudici per a la salut pública i el medi ambient, ja que els residus continuen acumulats en condicions que posen en perill el benestar de la població.

Aquesta situació evidencia la manca de prioritització d’aquesta qüestió per part de les administracions implicades, així com la ineficàcia del sistema judicial per oferir solucions en un termini raonable.

Des de la CUP, exigim a les administracions responsables que adoptin mesures urgents per garantir que els responsables siguin identificats i sancionats, i per posar fi a aquesta situació que afecta el nostre entorn natural.