Ensenyament

Regidors de la CUP de Mataró, Sabadell, Vilafranca, Sant Cugat i Cardedeu denuncien el tancament de línies a l’escola pública

Educació ha anunciat el tancament de 111 línies a l’escola pública, 43 d’I3 i 58 de primer d’ESO, de cara al curs vinent. Diferent entitats, com ara la plataforma La Pública, l’Escola de Tothom, han exigit al departament que aturi qualsevol tancament de línies públiques. En aquest sentit, i per denunciar la planificació de l’oferta educativa del Govern de Salvador Illa, la CUP ha realitzat una roda de premsa al Parlament amb regidors dels diferents municipis afectats pel tancament de línies, com ara Mataró, Sabadell, Vilafranca, Sant Cugat o Cardedeu.

Laia Estrada, diputada de la CUP-DT, ha denunciat que «el tancament de línies és una forma de privatitzar l’educació, quan el que hauria de fer el Govern és aprofitar el context demogràfic per reduir ràtios i començar a desconcertar l’Educació». Per a la CUP és imprescindible garantir la preservació de les escoles i línies públiques, reduint les ràtios a partir de la previsió d’alumnes dels pròxims anys. Així com eliminar els concerts de forma progressiva.

«A Mataró el que hem vist és que se'ns anuncia any darrere d'un altre el tancament de línies públiques mentre que la concertada queda intocada. I això no només ho veiem a Mataró sinó que ho veiem a tota la comarca del Maresme», ha denunciat Carlos García, regidor de la CUP de Mataró. Per altra banda, Ariadna Sierra, regidora de la CUP de Sant Cugat ha recalcat que «el que veiem que en el nostre municipi acaba perdent sempre són els mateixos, l'escola pública però també el Sant Cugat Popular». Marta Soler, regidora de la CUP a Vilafranca ha denunciat que a la ciutat compten amb «un terç dels alumnes amb necessitats educatives econòmiques. Això fa que si hi ha més tancaments de les línies públiques hi hagi una major segregació».

Des de Cardedeu, el regidor de la CUP, Nico Planterose, ha exigit «una aposta decidida per la reducció de ràtios, no una reducció en casos concrets, sinó una reducció general, integral i una aposta política clara». Finalment, Oriol Rifé, de la Crida

per Sabadell, ha denunciat que el problema que viu la ciutatat és la falta de planificació, «la ciutat de Sabadell està creixent en població i no s'està fent de forma equitativa l'ampliació dels recursos públics per garantir els drets de tots».

En aquesta línia, la CUP ha demanat la compareixença de la consellera Niubó a la comissió d’educació per tal que informi de com es troba la negociació de la modificació del decret de concerts, així com la previsió de renovació dels contractes dels concerts educatius que comencen a finalitzar el 2026. La CUP critica la posició de l’executiu quan asseguren que el tancament de línies té per objectiu reduir la sobreoferta educativa alhora que recorden que per lluitar contra la segregació, la millor forma és acabar amb doble xarxa educativa. De fet, la formació recorda que es van quedar sols a l’hora de no signar el Pacte nacional contra la segregació escolar perquè no qüestionava la doble xarxa educativa.