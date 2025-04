Fem via a la Independència: Llars dignes en una República Catalana lliure!

Abaixem el preu dels lloguers!

Regulem el preu dels drets bàsics de llum, aigua i aliments!

Tal com ja es va fer constar al nostre acte de la Diada nacional a Barcelona, l'habitatge no pot ser un objecte d'especulació i ha de ser considerat una necessitat bàsica.

Aleshores ja es va denunciar el nombre inadmissible de desnonaments de famílies que no poden fer front als increments indecents del lloguer o les hipoteques. La situació com més va més ha empitjorat i és del tot insostenible. És ben normal que les protestes veïnals s'estenguin a totes les comarques.

L'encariment del preu de la vida, altrament la pèrdua de poder adquisitiu de la majoria de la gent que ha de treballar cada dia no sols es limita a l'encariment del preu de l'habitatge. El preu dels béns de necessitat bàsica com la llum, l'aigua i els aliments també s'han vist incrementats. Són drets bàsics, no mercaderies!

La República Catalana independent haurà de protegir els drets dels febles i els humils, el poble treballador, davant els abusos dels poderosos que vulguin imposar la seva voluntat autoritària i injusta.

Si volem garantir el dret a una llar digna, necessitem habitatges dignes i condicions de vida dignes. Cada volta que s'ha legislat des de Catalunya per combatre l'emergència d'habitatge o la pobresa energètica, l'estat espanyol políticament i jurídica ho ha tombat. La manca de sobirania política i econòmica (l'espoli fiscal) és un jou molt pesat que ens asfixia com a poble i, també és clar, com a nació. Ens cal reclamar i garantir un parc d'habitatge públic de gestió pública que inclogui els pisos i les cases buits i abandonats que hi ha arreu del país que sols serveixen a l'especulació o a l'ús turístic fora de l'abast de la majoria dels catalans.

La República Catalana independent ha de posar fre a la cobdícia d'una minoria (moltes vegades fonts voltors estrangers) que perjudica clarament la majoria dels catalans i catalanes que es veuen forçats a marxar de les principals ciutats del país.

L'habitatge és un important determinant social de la salut com és ben sabut. La inseguretat en una qüestió tan sensible com és l'habitatge perjudica seriosament en qüestions de salut mental, però també agreuja altres malalties cròniques cardíaques i respiratòries.

Avancem cap a la Independència!

Organitzem la República dels Iguals!

Abril de 2025

Sectorial de Treballadors i Treballadores

Assemblea Nacional Catalana