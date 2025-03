Habitatge

Un bloc de llogaters de la SAREB en risc de desnonament imminent a Mataró

Les llogateres de l’edifici situat al carrer Fray Luis de León número 40, al centre de Mataró, tenen contractes de lloguer vigents i tots els pagaments al dia. Tot i això, Serveis Socials ja ha notificat a alguns veïns que, aquest divendres 13 de març, seran desnonats.

És un desnonament anòmal; entra altres raons, perquè no és la propietat qui ho ha requerit. Es tracta d’un procediment administratiu, impulsat per l’Ajuntament de Mataró, que al·lega risc d’incendi per practicar un desallotjament urgent, sense cap mena de judici previ.

L’embolic es remunta a més de dos anys enrere, quan la SAREB va formalitzar contractes de lloguer social amb les famílies que hi viuen, persones de classe treballadora en situacions de vulnerabilitat social acreditada. Segons declaren algunes de les veïnes, la SAREB va signar els contractes de lloguer sabent que els subministraments de llum i aigua no es trobaven en regla.

Les llogateres, que sempre han tingut la intenció de pagar la llum, han contactat múltiples vegades amb la SAREB per demanar accés als subministraments de forma regular, però sols han rebut respostes evasives per part de la propietat.