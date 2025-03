Lluita institucional

La CUP del Vendrell abandona "Som poble"

L’agost de 2023 els independentistes anunciaven, mitjançant un comunicat, que iniciaven un procés de debat obert per tal de decidir quin, i com, havia de ser el futur de la unitat popular a la nostra vila.

Avui, fruit d’aquest procediment de debat que s’ha allargat gairebé un any i mig, l’assemblea local de la CUP anuncia que abandona Som Poble i que dóna aquest projecte per finalitzat.

Som Poble va néixer a finals de l’any 2014, impulsat per la CUP i EUiA del Vendrell, com un moviment ciutadà unitari pels drets polítics i socials, i també incloïa membres del Procés Constituent i persones a títol individual.

Des de la seva creació, Som Poble va esdevenir la principal oposició a les polítiques reaccionàries dels diferents governs municipals, responsables de la greu situació del municipi i de la precarització dels vendrellencs i vendrellenques.

A nivell institucional, durant les eleccions municipals del 2015 Som Poble va obtenir 2 regidors al consistori local, sent la primera vegada que l’esquerra transformadora aconseguia aquesta fita des de la guerra civil. El 2019 es va presenta en coalició amb ERC, obtenint 6 regidors i regidores i esdevenint la segona força a l’Ajuntament. Durant les municipals del 2023 es va repetir la fórmula, i la coalició obtenia 5 regidors i regidores, continuant sent la segona força més votada.

La marxa de la CUP és fruit de diferències de criteri en aspectes polítics i organitzatius dins de Som Poble, així com de l’antagonisme amb les polítiques d’ERC a nivell local i nacional. Aquests fets havien provocat el progressiu abandonament dels cupaires dels diferents estaments compartits, així com la disminució de la seva implicació dins de Som Poble, ja des d’abans de les darreres eleccions municipals. De fet, els membres de la CUP, així com molts de la pròpia Som Poble, es van negar a participar en la presentació de la darrera candidatura conjunta amb ERC, com a protesta per la participació de Pere Aragonès en l’acte, i les polítiques de la Generalitat contra les classes populars del nostre país.

Des de l’organització d’esquerres es valora molt positivament, tot i les contradiccions i els errors, la trajectòria de Som Poble.

Consideren que és vital reorganitzar la unitat popular, prioritzar i reactivar la lluita als nostres carrers, i crear nous espais d’unitat i cooperació de l’esquerra transformadora de la vila. Afirmen que la lluita institucional ha demostrat que, si es volen canvis reals al municipi, és bàsic que les classes populars recuperin els carrers i barris. També creuen que és importantíssim recuperar la radicalitat democràtica, participativa i assembleària.