Albufera

Neteja, observació i debat en la jornada reivindicativa ‘Sense l’Albufera no hi ha futur’

Aquest diumenge 2 de febrer, l’Albufera serà la protagonista del Dia Mundial de les Zones Humides. Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció del País Valencià, Per l’Horta i Xúquer Viu han organitzat una jornada reivindicativa conjunta per a reivindicar la recuperació del Parc Natural. El manifest elaborat per les quatre entitats ja ha aconseguit més de 40 adhesions entre col·lectius i entitats mediambientals i socials

Els objectius de la jornada són, per una banda, visibilitzar l’estat actual de l’Albufera, especialment la marjal nord-oest, tremendament afectades per la dana del passat 29 d’octubre que va arrossegar tota classe de residus. Per l’altra, la jornada també vol exigir responsabilitats i actuacions eficients i conjuntes entre les diferents administracions i la societat civil. En definitiva, un pla per recuperar una Albufera millor que la d’abans de la dana.

Per a tal fi, les 4 entitats han organitzat un programa complet:

A les 10:00, el Port de Catarroja serveix com a punt de trobada per a totes les persones voluntàries assistents. Des d’allí, es dividiran en diversos grups segons les necessitats de cadascun: netejar o observar l’impacte dels residus sobre l’espai natural. Abans però, tindrà lloc la lectura del manifest i la foto de grup.

A les 13:30, els grups es concentraran al paratge conegut com la Font Baixa d’Alfafar per tal de visibilitzar-lo i protegir-lo d’un PAI en projecte. Es tracta d’un indret d’horta tocant a la població, que va servir per esmortir els efectes de la barrancada.

La jornada continua de vesprada. A les 16:00 comença una taula-debat al Centre Instructiu Musical d’Alfafar. L’acte s’iniciarà amb quatre píndoles de sengles experts i expertes en el territori. El primer a intervindre serà Fernando Valladares, que farà una introducció sobre el canvi climàtic i les zones humides; prosseguiran Aída Vizcaíno, per parlar de governança del Parc Natural, Andreu Rico, per aprofundir sobre la contaminació a l’Albufera i Enrique Cifres, que parlarà dels diagnòstics que s’han fet a l’espai natural i possibles propostes de futur.

Després de les intervencions, s’obrirà un seguit de preguntes obertes tant per als quatre experts com per al públic, amb les quals culminarà la jornada.

A més d’aquesta jornada reivindicativa, les quatre entitats organitzadores han elaborat un manifest on exposen la situació real de l’Albufera després de la DANA, donen a conèixer la fragilitat del Parc Natural i on es reclamen uns principis de recuperació a través d’una coordinació i gestió eficient entre administracions i societat civil.

Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció del País Valencià, Per l’Horta i Xúquer Viu estan demanant adhesions de col·lectius i entitats socials i mediambientals. Fins al moment, ja són més de 40 les associacions que donen suport al text.