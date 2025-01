Animalista

La CUP apunta que el PSC ha sentenciat l’animalisme posant-lo en mans d’ARA Reus

“Polítiques d’aparador”. Així defineixen els cupaires les actuacions que està tenint el govern local en diferents matèries. La darrera, l’animalisme. La regidora de la CUP, Mònica Pàmies ha qualificat “d’engany” la inacció de l’alcaldessa Sandra Guaita, qui, recorda, va prometre en campanya electoral que durant el seu mandat impulsaria millores en benestar animal. “Després d’un any i mig res ha canviat. El canvi que ha aconseguit la secretaria de Defensa Animal del PSC ha estat inexistent o cap a pitjor."

La formació independentista considera que l’alcaldessa de Reus va sentenciar les polítiques animalistes al donar la competència de Benestar Animal al grup Ara Reus i al Sr.Rubio. “El regidor Dani Rubio, amb més de 9 anys de govern va aconseguir una sola fita en aquest camp, que totes les entitats animalistes sense ànim de lucre del territori demanessin repetidament la seva dimissió”, assenyala Pàmies. Sota el control d’Ara, assegura la CUP, s’han continuat reproduint accions antònimes a qualsevol política animalista: no s’han incrementat les inspeccions o controls a l’Última Llar malgrat el coneixement de les nombroses denúncies que té el centre; no s’ha apostat per la creació d’una protectora pública municipal per a gossos, gats i fures, amb la participació de les entitats del territori; no s’ha incrementat la dotació econòmica per continuar amb el programa de control de colònies felines urbanes amb el mètode CES i a més, s’ha reprès altre cop el sacrifici constant de coloms, abandonant el control ètic amb pinso esterilitzador.

“Recordo que en el mandat anterior, en aquest tema en concret, coincidíem en l'analítica del problema i teníem garantit el vot del PSC en les propostes animalistes presentades al plenari municipal i al Consell Comarcal”, assenyala Pàmies. “La política del PSC ha canviat tant que ni tan sols són capaços d'aprovar en Ple mesures de consens llargament reivindicades per les entitats animalistes: com campanyes subvencionades d’esterilitzacions i xipatge gratuïtes, el foment d’adopció d’animals abandonats o l'impuls d’una protectora municipal d’animals”, ha denunciat Pàmies.

Aquestes són les propostes que la CUP va portar en ple municipal a través d’una moció en la que el govern local format per PSC, ERC i Ara Reus va votar en contra:

1.Que la partida pressupostària que volen adjudicar a una gatera sigui adjudicada per a la construcció d’una Protectora municipal d’animals de companyia (per a gossos, gats i fures) i així poder liquidar definitivament el contracte vençut amb el centre Última Llar.

2. Que tots els NOS enumerats a l'exposició de motius passin a ser SIS com més aviat millor:

a. Aplicació del control ètic de coloms.

b. Més inspeccions i controls al centre Última Llar, fins a la posada en funcionament de la nova protectora municipal i es puguin traslladar tots els animals.

c. Accés dels tenidors o adoptants amb gos al transport públic municipal.

d. Millora en el conveni i cobertura total del programa de colònies felines urbanes.

e. Millora en els controls de protecció en els actes on participen animals, implicant a les funcionàries municipals que podran determinar si cal suspendre l’acte en cas d’incompliment previ, durant o posteriorment.

3. Que els gossos tinguin accés als espais municipals amb les seves adoptants o tenidores per a fer consultes o tràmits breus.

4. Que els diners recollits pel cens i les sancions per infraccions de l’ordenança, es destinin a polítiques de protecció animal així com a la millora d’espais per a gossos, gats i també per a fauna urbana.

5. Que s’aposti fermament per la integració i interacció animal en el control de problemes com les plagues (p.ex: mosquits, erugues, mosques,...) en algunes zones i èpoques de l’any, com a prova de l’aposta per la restitució de l’equilibri natural, evitant l’ús i exposició a químics innecessaris a totes les residents.

6. Que Reus s’aculli als programes subvencionats d’esterilitzacions i xipatge gratuïtes de gats, gossos i fures, prioritzant el xipatge de gats domèstics i l'esterilització de gossos anomenats GPP per evitar el col·lapse de gossos d’aquestes races en les protectores del territori.

7. Que alhora es fomenti l’adopció d’animals abandonats, especialment els de més difícil adopció (per edat, malaltia crònica, condició física, raça,...) amb descomptes i avantatges directes.

8. Que es respectin les èpoques de nidificació dels ocells en trànsit per la nostra ciutat, evitant qualsevol activitat que els suposi malestar o destorb en els seus punts de nidificació.

9. Que es treballi, com a eix transversal, un sistema d’integració animal que garanteixi la protecció i el tracte ètic de cada espècie en el nostre terme municipal, avaluant la necessitat de campanyes informatives i formatives tant ciutadanes com internes.