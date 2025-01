en defensa del territori

Gairebé 200 persones participen en la Trobada d’entitats empordaneses en defensa del territori a Viladamat

Ahir dissabte, 25 de gener, prop de dues-centes persones d’entitats i col·lectius de les lluites en defensa del territori es van donar cita en una jornada que, convocada per l’Iaeden-Salvem l’Empordà sota el títol DEMPEUS!, es va dur a terme al local social del municipi de Viladamat, amb l’objectiu de crear un espai de trobada per generar sinergies i enfortir els vincles entre els i les diferents representants de les entitats presents.

La primera part de la trobada, que es va iniciar a les 10 hores, va estar dedicada a les exposicions de cada col·lectiu que van explicar les problemàtiques concretes de cada zona i les accions que duen a terme per defensar el territori. Van ser, concretament, les entitats Defensem el Tren, Albera Lliure de Molins, Som territori, STOP especulació verda, el Grup Gola del Fluvià, STOP Macro Parc eòlic marí, No al PLEMCAT, Plataforma Prou Expansió Logis Empordà, No a la variant de Vilafant, la Unió de Pagesos, i el Jovent Ecologista Empordanès les que es van posar sobre la taula els múltiples projectes que amenacen el valor ecològic, socioeconòmic i paisatgístic de l’Alt Empordà, com ara els parcs energètics, la construcció de noves carreteres innecessàries, l’ampliació de polígons industrials o la urbanització del litoral; i en el que també van intervenir col·lectius com Amics de la Natura de Cadaqués, Associació de Desenvolupament Sostenible de Corbieres i Moviment el Parc no es toca, de Girona.

Així, durant aquesta primera part de la trobada, també es va criticar de manera contundent a un model, que no para de créixer i que impulsa aquestes agressions sense tenir en compte els impactes negatius sobre les vides de les persones i el seu territori.

Acabats d’exposar tot els projectes que posen en situació de risc la comarca de l’Alt Empordà., es va celebrar una assemblea on es va posar sobre la taula la necessitat de coordinar totes les entitats. I en aquest sentit es va proposar un nou espai de coordinació per unir forces i començar a treballar per la redacció d’un Pla Estratègic per protegir la comarca, així com per plantejar accions de mobilització i acció constants.

Finalitzada l’assemblea, es va celebrar un dinar popular amb un arròs de verdures ecològiques elaborat per Tothom a Taula. Un àpat que va estar amenitzat per la música en directe del duo de folk empordanès Foresta.