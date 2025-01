Model de pais

Trobada d’entitats empordaneses en defensa del territori

La comarca està patint una allau de nous projectes que tindran unes fortes repercussions territorials, ambientals, socials i econòmiques. Hem considerat molt oportú posar en comú totes aquestes reivindicacions, per conèixer l’abast d’aquests canvis, de la mà de les entitats i plataformes que ho estan treballant.

Hi participarà Albera Lliure de Molins, Stop especulació verda – Som Territori, No al PLEMCAT, Stop al Macro Parc Eòlic Marí, Fòrum l’Escala – Empúries, Plataforma Prou Expansió Logis Empordà, Grup Gola del Fluvià, Defensem el Tren de l’Empordà, SOS Costa Brava i Jovent Ecologista Empordanès.

La jornada començarà a les 9:45h amb una benvinguda i acte seguit es farà el tret de sortida amb les exposicions dels macro projectes de renovables que tenim a la comarca. Les entitats Albera Lliure de Molins (ALLIMO), la IAEDEN-Salvem l’Empordà, la plataforma Som territori. Stop Especulació Verda, la de No al Plemcat i Stop Macro Parc Eòlic Marí, ens parlaran dels projectes següents: el Parc Eòlic Galatea, el Parc Solar Santa Llogaia 5 i el Parc eòlic marí del Golf de Roses.

A continuació, la plataforma Prou Expansió Logis Empordà ens exposarà el projecte per augmentar el polígon industrial de Vilamalla i El Far, amb la intervenció també de sindicat de pagesos i laboral.

Un cop acabats amb aquests dos blocs, farem una pausa amb una mica d’esmorzar d’uns 20 minuts, per després encarar un seguit de temes breus. La IAEDEN parlarem del conflicte de l’aigua, de la contaminació d’aquesta pels purins, i del PRUG del Cap de Creus. Acompanyant-nos en aquest bloc, també tindrem el Grup en Defensa de la Gola del Fluvià que exposarà el conflicte que segueix latent al Fluvià Nàutic; La plataforma de No a la Variant de Vilafant ens explicaran com està el cas de la construcció d’aquesta variant a l’oest del municipi; tindrem els de Defensa del Tren de l’Empordà parlant sobre el trasllat de l’estació del tren de Figueres i la possible pèrdua de la línia fins a Portbou; SOS Costa Brava ens faran una explicació de quines són les amenaces de la costa, especialment la seva urbanització; i per acabar, el Jovent Ecologista Empordanès, de recent creació, es presentaran i ens comentaran en quins temes treballen.

Un cop s’hagin acabat aquestes exposicions, es farà una assemblea des de les 12:30 fins les 14 per a parlar de com ens podem estructurar i coordinar per a fer front a totes les amenaces que s’hauran plantejat.

Acabada l’assemblea, donarem pas al dinar, a càrrec de “Tothom a Taula”, que ens cuinarà un arròs de verdures ecològiques. El preu serà de 10 € i inclourà esmorzar, el dinar, pa, postres i vi. El grup FORESTA ens amenitzarà els postres amb un breu concert per acabar la jornada.

Recordeu que és necessari que cadascú porti el seu plat, got i cobert. Si, a més, es volen portar postres o esmorzar a compartir, serà benvingut.