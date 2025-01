Agència Catalana de Consum

Denuncien Casa Ametller S.L. per ecoblanqueig

Ecologistes en Acció de Catalunya i la Unió de Consumidors de Catalunya han interposat una denúncia per blanqueig ecològic contra Casa Ametller S.L. davant l’Agència Catalana de Consum i sol·liciten que se sancioni degudament aquesta publicitat enganyosa, que es publiqui la sanció i que l’empresa rectifiqui els esmentats reclams publicitaris constitutius de blanqueig ecològic. Així mateix, les entitats han demanat a l’ACC que informi al CCPAE sobre l’incompliment del Reglament 2018/848 per part d’Ametller a fi que el Consell iniciï les oportunes investigacions i adopti les mesures i sancions previstes legalment.

Expliquwn que Ametller distribueix i comercialitza sota la seva marca Ametller Origen un quefir de cabra fent servir el reclam publicitari “ECO”. A l’envàs del producte es manifesta que la llet de cabra que constitueix l’ingredient principal d’aquest quefir és llet procedent d’agricultura ecològica. A la seva pàgina web, Ametller fa aquesta mateixa afirmació.

Els reclams publicitaris utilitzats per Ametller per a comercialitzar el seu quefir de cabra com a producte ecològic són enganyosos ja que, dins la Unió Europea, tals reclams només es poden fer servir quan un producte agrari compleix estrictament amb les normes del Reglament 2018/848 sobre producció ecològica i etiquetat dels productes ecològics i aquest compliment és certificat per un organisme de control autoritzat que, en el cas de Catalunya, és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Pel que fa a la producció ramadera, el Reglament exigeix que els ramaders compleixin unes condicions específiques que inclouen, entre d’altres questions, respectar el benestar dels animals. Sobre la llet, principal ingredient del quefir objecte d’aquesta denúncia, l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea apunta que “la llet ecològica procedeix de vaques, ovelles i cabres que viuen en criadors on es vetlla pel seu benestar: a l’aire lliure a l’estiu, amb accés a pastures; i a l’interior a l’hivern, quan el clima és dur, amb farratge ecològic i prou espai per fer exercici amb regularitat.”

La Directiva sobre pràctiques comercials deslleials de la Unió Europea exigeix que les declaracions mediambientals, per a no induir a error als consumidors, siguin veraces i no continguin informació falsa. El comerciant ha de disposar de les proves científiques pertinents quan fa servir un reclam publicitari de caràcter mediambiental. És evident que els reclams emprats per Ametller no es basen en dades científiques demostrades pel comerciant ja que, en el cas dels productes agraris, tals dades científiques s’han de supeditar a la comprovació de la CCPAE, cosa que no consta a les denunciants que s’hagi fet. Si Ametller hagués sotmès aquest quefir de cabra al control de la CCPAE segurament exhibiria a l’envàs i a la publicitat d’aquest producte el logotip oficial de la UE per als productes agraris ecològics (la coneguda “eurofulla”), cosa que no succeeix en aquest cas.