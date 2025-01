Xirinacs

"En Pere i el Globàlium", escrit per Carme Juncà: "una eina per mirar la realitat d?una manera global"

Maria Carme Juncà va presentar divendres passat el llibre En Pere i el Globàlium al nodrit auditori de la Biblioteca de Figueres, Un acte que també comptar amb Manuel García Sanz, president de la Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs, Ambdós van coincidir que el llibre té la voluntat d’apropar a tothom, amb un llenguatge més entenedor, però sense perdre profunditat, el model filosòfic creat per Xirinacs, "una eina per mirar la realitat d’una manera global", com recull la crònica de Cristina Vila a Empordà.

Lluís Maria Xirinacs va dissenyar el Globàlium per entendre la realitat en el seu conjunt, una eina, un “Model Global de la Realitat”, una filosofia emmarcada en la globalística, la branca del coneixement que estudia el mundialisme. Amb aquest model, Lluís M. Xirinacs classifica totes les facetes de la realitat conegudes per l’ésser humà, vol ajudar a esbrinar l’essencial de cadascuna. El Globàlium pot semblar complicat de copsar, de manera que Juncà ha creat un text lleuger que introdueix les bases del Model. L'autora explica que "Xirinacs va ser una persona molt conscient del que significa ser humà i, per tant, es va convertir en un home d’acció.

Tenia una amplíssima base teòrica, ja que era un gran erudit que dominava temes que anaven des de la física quàntica a l’economia passant per la filosofia, la història, la geometria, l’ètica, l’estudi de les diferents religions i les maneres d’entendre l’esperit i el sagrat, etc. i que va posar aquests coneixements al servei de l’acció aportant idees perquè entre tots construíssim un món millor. Des d’adolescent tenia en ment fer un mapa de la realitat on hi poguéssim trobar perfectament situats, des de Déu a una espardenya segons les seves pròpies paraules. Va començar fent multitud de fitxes que amb el temps van anar configurant el que seria un model de pensament global que és el que popularment anomenem Globàlium".

El text publicat ara s’acompanya d’un retallable que es pot fotocopiar i construir per tal d’ajudar a seguir-ne la lectura. La presentació a Figueres vol ser el primer pas per iniciar un viatge filosòfic que busca despertar interès entre el gran públic.

Resoldre les contradiccions

Manuel García Sanz va reconèixer que "el sistema manté amagada la seva figura", cosa que va qualificar "de molt injusta". L’actual president de la Fundació Randa va conèixer al filòsof fa cinquanta anys quan aquest es trobava plantat davant la presó Model demanant l’amnistia general. S’hi va estar vint-i-un mesos. Després d’allò, un equip de persones van crear la Fundació, aleshores anomenada Tercera Via, i que, més tard, va prendre el nom de Randa, el mateix que la muntanya on Ramon Llull anava a meditar a Mallorca. García, i un seu company ja desaparegut, porta un quart de segle explicant el Globàlium, "un model filosòfic indescriptible, únic que utilitza una pissarra esfèrica, no plana, intentant situar en el seu lloc totes les paraules del llenguatge natural, que nosaltres tenim barrejades en el cap". En total, el sistema té 2.000 paraules situades. Què cercava Xirinacs? "Situar totes les àrees de la realitat -les objectives, les subjectives, les concretes, les abstractes, les profundes, les superficials, entre altres- per resoldre les contradiccions", va comentar García tot concloent que el Globàlium "és un model pacificador".