Per la República

L'ANC proposa un nou full de ruta on manté la unilateralitat i defensa enfortir Catalunya per assolir la independència

El Secretariat Nacional ha votat en un ple extraordinari la proposta de Full de ruta, que ara les bases podran esmenar i votaran en una assemblea general extraordinària que tindrà lloc del 15 al 19 de gener de forma telemàtica

L'ANC proposa un nou full de ruta on manté la unilateralitat i defensa enfortir Catalunya per assolir la independència

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana ha aprovat el nou Full de ruta que es focalitza en la recuperació de la unilateralitat com a estratègia central de l’independentisme i defensa que només una Catalunya forta podrà assolir la independència. És per això que proposa una estratègia de renacionalització que passa per la denúncia dels efectes nefastos de l’ocupació espanyola i la creació d’estructures de país ben arrelades al teixit social que planifiquin i organitzin la sobirania catalana sobre el territori, l’administració i les infraestructures de país en el moment de fer efectiva la independència.

La proposta de Full de ruta aborda en profunditat com reactivar la mobilització per reprendre la confrontació amb l’Estat espanyol i destaca la importància de crear un moviment de desobediència civil, a través de la lluita noviolenta, com a única resposta a l’actitud totalitària d’Espanya, capaç de paralitzar el país en el moment de fer efectiva la República Catalana. El Full de ruta també assenyala com un dels grans reptes aconseguir que la majoria de la població percebi com a necessària i viable la culminació de la independència en un temps raonable.

En l’apartat institucional el Secretariat Nacional considera necessari que els partits catalans trenquin els seus pactes amb els socialistes a tot arreu: “Mentre siguin aliats del PSOE a Espanya no podran fer oposició creïble al Parlament.” També aposta perquè l’Assemblea visualitzi que el govern espanyolista d’Illa és completament subsidiari del govern espanyol, i assenyala que cal promoure la mobilització i la confrontació simultània amb els dos governs, de tal manera que resulti insostenible per a qualsevol partit nacional català continuar donant suport a l’un o l’altre.

Finalment, el Full de ruta marca les pautes per intensificar la internacionalització del conflicte amb Espanya amb la difusió de la causa catalana, la recerca d’aliances i la denúncia jurídica internacional.

Després d’aquesta aprovació, s’obre un procés de participació territorial perquè les bases puguin presentar esmenes al text, que culminarà amb la votació definitiva dels socis a l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc del 15 al 19 de gener de forma telemàtica.