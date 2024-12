Feminisme

El tercer calendari de La Ruda destinarà els beneficis a 8 Mil Motius i al grup de Socors Antirepressiu de la Conca de Barberà

L’Assemblea Feminista La Ruda, col·lectiu feminista no mixt del Penedès, ha presentat un calendari solidari pel 2025, que enguany pren com a proposta temàtica la ràbia feminista. És la tercera edició del projecte, que va arrencar el 2019 amb un calendari de bruixes i va seguir el 2020 amb un calendari de dones llegendàries i mitològiques.

Com en les anteriors edicions, el calendari de La Ruda compta amb les il·lustracions de 13 artistes feministes de la comarca, d’arreu de Catalunya i d’altres punts de la Península Ibèrica; que exploren la ràbia des d’una perspectiva personal i col·lectiva. També com en les darreres edicions, el calendari subratlla dates destacades dins la lluita feminista, i destinarà part dels beneficis a projectes recolzats per les feministes penedesenques.

En aquesta ocasió, La Ruda ha escollit com a beneficiari el recentment creat Grup de Socors Antirepressiu Conca de Barberà (SAC) i les feministes encausades de 8 Mil Motius, set feministes de Sant Cugat del Vallès que van ser identificades en un acte on una trentena de dones va tallar les vies dels ferrocarrils durant la Vaga Feminista del 8 de març del 2018. Després de més de 6 anys d’espera i de procés judicial, aquest 2024 s’ha fet pública la sentència: cadascuna de les 7 acusades ha estat condemnada a 1 any i 6 mesos de presó (sumant 10 anys i mig de presó) i els exigeixen 26.000€ de responsabilitat civil, els costos judicials i una inhabilitació d’un any i sis mesos a exercir el dret al sufragi passiu.

Aquest divendres dia 20 de desembre s’ha fet la presentació oficial del Calendari Rabioses 2025 al Casal Popular La Gueralda, on també s’han exposat els projectes beneficiaris i que ha comptat amb la participació d’algunes de les artistes que hi han col·laborat.

Els calendaris es poden adquirir per 15€ i es poden recollir al Casal Popular La Gueralda de Vilafranca del Penedès o bé demanar enviament per correu postal, tot plegat a través d’un enllaç que es pot trobar al perfil d’Instagram @la_ruda_feminista.