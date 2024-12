Creuers

Denuncien MSC CRUCEROS per blanqueig ecològic

Ecologistes en Acció de Catalunya ha presentat una denúncia per publicitat enganyosa i il·lícita de l’empresa MSC Cruceros a la Inspecció de Consum de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya.

Ecologistes en Acció inclou en la seva denúncia fins a vuit declaracions mediambientals de l’empresa sobre la seva “emissió zero”, gràcies a la propulsió dels seus vaixells amb GNL; els seus motors “ecològics”; o el tractament suposadament “superior al de molts sistemes municipals de tractament d’aigües residuals en terra arreu del món”. Ho fan en mitjans generalistes, com ara OK Diario o El Economista; o especialitzats en el sector, com Hosteltur.com o National Geographic Viajes; així com al seu propi web.

Segons l’organització ecologista, en la publicitat de MSC Cruceros es reitera la declaració de que els seus vaixells tenen “zero emissions”, la qual cosa pot arribar a fer pensar que l’empresa no contamina ni fa cap dany al medi ambient, i inclús pot donar la sensació que l’existència d’aquesta empresa és, fins i tot, beneficiosa per al medi ambient i que, a diferència d’altres empreses del sector, aquesta és una empresa lliure d’emissions contaminants, però no és així.

Lluny del ‘zero emissions’

La realitat és que la combustió del propulsor utilitzat, el Gas Natural Liquat, acaba emetent CO2, i totes les tipologies d’aquest combustible (GNL, Bio-GNL i e-GNL) emeten metà, un perillós gas amb efecte d’hivernacle.

L’evidència científica respecte emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i les dades de la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 2024 (GEH) publicada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic mostren que el GNL té comptabilitzat un concret factor d’emissió de 2,750 kg CO2/kg, que en cap cas és igual a zero. De la mateixa manera, l’informe Transport & Environment. (2023). The Return of the Cruise determina que la combustió de GNL, encara que en un percentatge inferior que d’altres combustibles fòssils, també produeix emissions de CO2, a més de metà.

A més, el GNL es compon principalment de metà liquat, i en cada etapa del seu cicle de vida emet metà a la atmosfera –inclosa la cadena de producció, emmagatzematge, transport i distribució-, un gas amb efecte d’hivernacle més de 80 vegades més nociu que el diòxid de carboni, responsable del 25% de l’escalfament global.

Ecologistes en Acció també denuncia que en les seves declaracions ambientals MSC Cruceros incompleix totalment la Guia d’aplicació de la Directiva europea relativa a les pràctiques comercials deslleials de les empreses en les seves relacions amb els consumidors en el mercat interior (DPCD), ja que en cap moment l’empresa no contempla l’avaluació dels impactes ambientals del seu producte durant el seu cicle de vida, inclosa la cadena de subministrament.

La publicitat ‘objectiva’ és il·lícita

L’ús de les expressions “Eco Ship” o “Motores ecológicos”, indueixen a error, fins i tot si es matisen, ja que són vagues i ambigües. Són declaracions que fan creure al lector que es troba davant d’informacions objectives, i per tant són il·lícites per ser publicitat encoberta, afirma la denúncia.

A més, la publicitat del compromís de no emetre absolutament cap emissió el 2050 o en un futur no massa llunyà, quan les emissions en la cadena de producció i distribució i els lliscaments de metà dels vaixells propulsats amb GNL es mantindrien sense canvis (encara que utilitzessin bio-LNG o e-LNG) és absolutament especulativa i no es pot esperar que s’assoleixi.

Ecologistes en Acció constaten que en les seves declaracions mediambientals, MSC no ofereix ni mostra cap prova clara i sòlida -perquè òbviament no les pot tenir-, sobre la seva exactitud i rellevància, que permetin als consumidors mitjans comprendre’n l’abast real, i consideren que l’empresa s’hauria d’haver abstingut de fer aquestes declaracions, que vulneren normes de consum, publicitat, competència, drets dels consumidors i usuaris.

Com apunten des de l’àrea jurídica de l’organització, hi ha antecedents i MSC també ha rebut denúncies i queixes a Holanda i al Regne Unit pel mateix motiu. Per tant, demanen a les autoritats catalanes realitzar les tasques d’indagació oportunes i que s’iniciï expedient sancionador contra l’empresa, i la infracció sigui sancionada degudament, amb responsabilitat accessòria dels seus representats legals i persones que integren els òrgans directius que haginn intervingut; que es doni publicitat de la sanció; i que s’ordeni la rectificació pública de les declaracions ambientals il·lícites a l’empresa sancionada. Ecologistes en Acció demana també personar-se en l’expedient que es tramiti.

Des de l’àrea jurídica d’Ecologistes en Acció de Catalunya s’han interposat denuncies per blanqueig ecològic a diverses empreses al llarg d’aquest 2024, i ho continuarà fent al 2025, mentre l’Agència Catalana de Consum no dugui a terme el que seria la seva responsabilitat, que és vetllar per un exercici honest de les empreses.