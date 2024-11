Sobiranisme

Les assemblees territorials i sectorials de l’ANC es reuneixen per reactivar l’entitat amb noves estratègies i campanyes de futur

L’Assemblea Nacional Catalana ha celebrat aquest diumenge, a la Fira de Girona, el Consell d’Assemblees de Base (CAB), la trobada anual de les assemblees territorials, sectorials i exteriors per compartir experiències i intercanviar idees. Enguany, el CAB ha reunit gairebé 200 persones persones, que han debatut noves estratègies i campanyes de futur determinants per a l’entitat.

Els participants del CAB 2024 han tractat temes transcendentals per a l’organització i l’estratègia de l’Assemblea com la denúncia de l’espoli fiscal continuat a Catalunya, un seguit d’accions per la llengua i noves formes de lluita per a confrontar l’estat espanyol. Tots aquests afers han estat recollits pels relators del CAB que durant les pròximes setmanes n’extrauran les conclusions i les remetran a les assemblees de base.

Pel que fa a la defensa de la llengua, s’ha incidit sobre la situació d’emergència en la qual es troba el català i quin rol ha de tenir l’Assemblea amb campanyes i accions de defensa per protegir-lo i impulsar-lo. En un segon torn de debat s’ha plantejat com difondre les conseqüències de l’espoli i, en definitiva, de la dependència amb Espanya, i amb quines accions i campanyes explicar als catalans que l’única manera de posar-hi fi és amb la independència. Finalment, s’han debatut altres formes de lluita per combatre l’Estat espanyol reformulant les estratègies habituals, amb accions locals coordinades i desobediència civil no violenta.

El president de l’Assemblea, Lluís Llach, ha tancat la jornada que ha començat a les 10 del matí i ha finalitzat a les 6 de la tarda. Llach, que ha agraït l’assistència dels representants de les assemblees de base, ha destacat la importància del CAB d’enguany per encarar una nova etapa amb un Full de ruta actualitzat que copsi el sentiment i les opinions dels socis de l’Assemblea. “Hem començat un procés per entendre noves formes de lluita, tot i mantenir les que ens funcionen bé des de tants anys”, ha argumentat.

En aquest sentit, l’Assemblea ja fa setmanes que ha engegat la maquinària per confeccionar el nou Full de ruta. El Secretariat Nacional aprovarà una ponència a finals de mes que els socis podran esmenar i, finalment, aprovar a l’Assemblea General Extraordinària que se celebrarà de forma telemàtica del 15 al 19 de gener.