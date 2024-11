Es crea el Col·lectiu País Valencià Carme Miquel de Girona

El proper cap de setmana es presenta a Girona el Col.lectiu País Valencia Carme Miquel amb un seguit d’activitats culturals i solidàries. Aquest col.lectiu -que pren el nom de la mestra Carme Miquel, referent de la lluita per l’ensenyament en valencià- naix amb l’objectiu de promoure el coneixement de la realitat social, política, cultural i ambiental del País Valencià i treballar des del Principat per la seua defensa integral. Els recents aiguats que han afectat el País Valencià fan que aquesta presentació tinga una vessant solidària amb les persones damnificades.

Les activitats del col.lectiu Carme Miquel es centraran en:

- La defensa del País Valencià, de la llengua i la cultura, del medi ambient i del benestar col·lectiu.

- L’enfortiment dels lligams culturals, socials, polítics i econòmics entre la totalitat dels Països Catalans.

- Fomentar el desenvolupament d'una xarxa d'acollida a les persones procedents del País Valencià que arriben a les comarques gironines.

Els actes començaran el divendres 22 de novembre a les 19:00 h, a l’Ateneu Popular Salvadora Catà, amb la presentació oficial del Col·lectiu País Valencià Carme Miquel, amb la participació especial de Mireia, filla de la mestra, escriptora i referent que dóna nom al col·lectiu.

El dissabte 23 de novembre a les 13:00h, a l’Ateneu Popular Salvadora Catà, es farà una paella solidària en suport a les persones afectades pels aiguats al País Valencià.

Amb aquest cap de setmana inaugural, el col.lectiu vol donar a conèixer el compromís amb el País Valencià, fomentar el diàleg entre territoris germans i convidar la ciutadania de Girona i rodalies a sumar-se al projecte.

El col.lectiu Carme Miquel vol manifestar la seva profunda preocupació per la situació generada per la recent DANA, que ha deixat al seu pas nombroses víctimes i greus afectacions. Les respostes institucionals, clarament insuficients, han evidenciat la necessitat urgent d’una organització social i ciutadana que actue com a motor de canvi davant la falta d’acció política real i eficaç. Des de Carme Miquel es veu imprescindible apostar per polítiques a llarg termini que garanteixin la sostenibilitat del territori i el benestar de la gent.