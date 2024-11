català

Discriminacions lingüístiques de la Policia Nacional espanyola a Ciutadella

Diari de Balears es fa ressò de la denuncia de col·lectiu "Fem-ho en Català" sobre el tracte que «certs funcionaris» a la Comissària de Ciutadellada brinden als ciutadans que requereixen els seus serveis.

El digital apunta que al llarg de la setmana passada, i com a mínim en tres ocasions, persones que varen acudir a la comissaria de la Policia espanyola de Ciutadella varen ser «repetidament vexats per expressar-se en català». Expressions com «hábleme en español, que estamos en España» o «ni le entiendo, ni tengo obligación alguna de entenderle» varen ser repetides als diàlegs que els ciutadans varen mantenir amb els agents que els atenien. En un dels casos es va presentar una queixa per escrit, i en els altres dos es va parlar amb policies de rang superior. «En cap cas va haver-hi ni assumpció de responsabilitat ni es produí cap disculpa per part de la institució per tal d’esmenar de forma immediata l’incompliment legal generat en les situacions referides», assenyala el col·lectiu.

L'entitat haa assegurat que faran «tot el que estigui en les nostres mans» per tal que la normativa relativa als drets lingüístics sigui «curosament respectada» i per a «defensar el dret inalienable d’expressar-se en català a qualsevol institució».

També insta les formacions polítiques a implicar-se «de manera clara en el compromís de defensar la llengua dels menorquins: el català».