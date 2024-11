Crida urgent per les mobilitzacions del dissabte 9N al País Valencià

PUNTS DE TROBADA

VALÈNCIA

Plaça de Sant Agustí, 17 h.

ALACANT

Escola Oficial d'Idiomes, 17:30 h.

ELX

Plaça de Baix, 17:30 h.

No cal ni recordar els temps excepcionals que vivim al País Valencià i en particular a l'Horta sud, la Ribera, la Foia de Bunyol i la Plana d’Utiel. Temps de solidaritats i autoorganització popular i temps, també, d'empoderaments. Empoderaments que mitjançant l'enllestiment de xarxes espontànies de cooperació i autoorganització popular varen omplir els pobles de les comarques afectades.

Ara han de començar també els temps de demanar responsabilitats tant al govern autonòmic com a la corona espanyola.

Aquesta situació que vivim és fruit, no només d'una catàstrofe meteorològica sinó de la imposició d'un sistema estructural, urbanístic i econòmic de dominació que situa, al País Valencià, com una colònia interior de la monarquia espanyola.

Des de Decidim volem alertar a la part del poble que està en el fang, que s'intueixen impulsos desmobilitzadors des d'alguns sectors. Primer amb intencions d'ajornar les mobilitzacions, sospitosament just en el moment de la visita del president del govern i del rei, i ara intentant que les convocatòries només destaquen les conseqüències de la tragèdia, però no les causes estructurals.

En Decidim, no acceptarem pactes entre bambolines per interessos electoralistes ni mitges tintes a l'hora de denunciar la nostra condició de colònia ni de rebutjar en ple, un règim del 78 del qual els governs de Mazón i Sánchez són parts, i que ens condemna una vegada i una altra a elegir el grau de submissió que hem d'ofrenar a Espanya.

Decidim no accepta la lògica d’haver de pactar amb una part del règim per anar contra l’altra, perquè les dues en són culpables i responsables tot i que en graus diferents. Estem amb el poble perquè som part d'ell amb totes les seues contradiccions. I és amb el poble amb qui farem també front al feixisme.

Les manifestacions d’aquesta setmana i especialment les del dissabte a Alacant, Elx i València ha de significar un moment d'empoderament popular que comence a redreçar aquesta opressió colonial que patim. I o s'està amb el fang i, per tant, amb el poble, o s'està amb els responsables d'aquesta massacre criminal.

Ni un pas enrere amb l'empoderament popular i amb la creació i consolidació de xarxes comunitàries!

Sols el poble salva el poble!