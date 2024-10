central de biogàs

L'aprovació inicial al PEUA de La Sentiu, Bellcaire i Vallfogona es posa a exposició pública

Aquest dijous l'aprovació inicial del Pla especial urbanístic autònom en sòl no urbanitzable, per a la implantació d'una planta de producció de biogàs, als termes municipals de la Sentiu de Sió, Bellcaire d'Urgell i Vallfogona de Balaguer, s'ha posat a exposició pública.

Malgrat l'empresa promotora, i alguns mitjans, ja fa dies que havien anunciat que el projecte es trobava en exposició pública, no ha estat fins avui que s'ha fet efectiva. A partir d'ara, es disposa de 45 dies hàbils per presentar al·legacions. Per tant, ja ens plantem al gener del 2025, i el projecte segueix en una fase totalment inicial. Així doncs, és totalment impossible que La Sentiu Bioenergy SL pugui obtenir el permís d'obres a principis d'any, tal com ha vingut informant.

Recordem que el setembre de 2023, la Plataforma Pobles Vius, en la mateixa fase actual del projecte, va portar a terme una campanya d'al·legacions, durant cinc dies, en els quals es van presentar prop de 1.000 al·legacions.

Entre els al·legants, hi havia els municipis de Bellcaire, Linyola, La Ràpita, Tornabous, Balaguer, Bellmunt, Castellserà, Vallfogona de Balaguer i Montgai; dues entitats, Assemblea Pagesa de Catalunya i Ipcena; i diversos ramaders i pagesos afectats.

En aquesta ocasió, la Plataforma Pobles Vius, confirmem que tornarem a presentar al·legacions.

Recordem que en cas de superar aquesta aprovació inicial, encara faltarà l'aprovació provisional i la definitiva, i que a hores d'ara, els promotors encara no han presentat cap contracte que acrediti el nombre de ramaders que han confirmat que els portaran purins, ni les xifres, ni la garantia que aquests no estiguin duplicats d'altres plantes. Fins que no hi hagi aquesta verificació, des de la Plataforma ens agafem amb total desconfiança aquestes xifres que han vingut publicant.