Èxit de participació en la mobilització per a reobrir un tram entre la platja de Garbet i el poble de Colera.

Més de cent cinquanta persones s’han reunit aquest diumenge al migdia a la cala de Port Joan, a Colera, per reclamar la reobertura del camí de ronda que connecta el poble amb la platja de Garbet. Aquest camí està tancat des de fa més de cinquanta anys, ja que transcorre per una propietat privada. Els propietaris van decidir restringir l'accés, obligant els visitants que volen continuar el trajecte a travessar uns 150 metres per l'aigua. La protesta ha estat convocada per SOS Costa Brava i Iaeden Salvem l’Empordà, amb el suport d’altres grups ecologistes i excursionistes.

Aquesta acció forma part d'una sèrie de mobilitzacions organitzades per SOS Costa Brava per reclamar la reobertura de camins tradicionals que, malgrat estar en mans privades, històricament havien estat d’ús públic. Exemples d’usurpació de bé públic són el tall del Camí de Ronda a Can Juncadella (Lloret de Mar), a la Cala del Golfet (Palafrugell), als Jardins de Cap Roig (Palafrugell), o a la Platja de Garbet (Colera), per citar quatre exemples.

El cas específic del camí de ronda entre la platja de Garbet i Colera es remunta a l’època franquista. Durant aquell període, el propietari de la finca (la família Mateu), aprofitant els seus vincles amb el règim, va construir un embarcador, diverses edificacions i una piscina, tallant així el pas pel camí de ronda. Des de llavors, el recorregut ha quedat interromput, deixant als caminants amb l'opció de continuar pel mar, entre les roques i l’aigua, per superar el tram bloquejat.

La finca actualment és de la família Suqué Mateu, propietaris del Casino de Peralada i l'empresa el Celler del Pescador (empresa patrona de la Fundación Princesa de Girona).