Denuncien en lexamen periòdic de drets humans de lONU que Espanya discrimina els catalanoparlants

Revisió Periòdica Universal (UPR) del Consell de Drets Humans de l’ONU, un informe que recull les vulneracions dels drets lingüístics dels catalanoparlants a l’Estat espanyol. L’entitat constata que l’Estat fins i tot ha incomplert les recomanacions que es va comprometre a aplicar arran de l’última revisió, i fa set recomanacions que els estats podrien enviar a l’Estat espanyol en aquesta revisió. L’UPR és un mecanisme amb el qual cada quatre anys i mig els estats de l’ONU s’avaluen mútuament per analitzar el grau de respecte als drets humans.



En concret, Plataforma per la Llengua recomana que Espanya prengui mesures per perseguir les discriminacions lingüístiques perpetrades per servidors públics i inclogui la minoria catalanoparlant com a grup protegit en la signatura del Conveni marc per a la protecció de les minories nacionals del Consell d’Europa. També recomana que l’Estat espanyol aprovi una legislació per reconèixer els drets dels parlants de les llengües oficials diferents de la castellana perquè puguin fer-les servir amb els treballadors de l’administració general de l’Estat i a la justícia, i que compleixi les recomanacions de Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM) i el relator especial de l’ONU per a les minories. En particular, que canviï l’article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, un article que estableix que en els procediments judicials els funcionaris han de fer servir el castellà, i que només es permetran les “llengües minoritàries cooficials” si cap part s’hi oposa. A més, Plataforma per la Llengua també recomana que l’Estat prengui mesures per garantir que els infants puguin ser escolaritzats en català, i que s’investiguin, es persegueixin i se sancionin els discursos d’odi a Internet i a altres mitjans contra els catalanoparlants i la llengua catalana.



En aquest informe, l’entitat també recorda que l’Estat espanyol privilegia el castellà i relega el català en les bases de subvencions públiques, que els catalanoparlants perceben la justícia espanyola com a hostil i que el manteniment de la immersió lingüística és necessària perquè els infants d’entorns castellanoparlants puguin aprendre bé el català. A més, Plataforma per la Llengua ha analitzat els requisits dels treballadors públics de l’administració general de l’Estat destinats als territoris de parla catalana i ha constatat que no es demana cap nivell de català en cap lloc de treball, i que només es valora com a mèrit un cert nivell de català al 2,16 % dels llocs de treball de Catalunya, l’1,75 % dels de les Illes Balears i el 2,05 % dels del País Valencià.



A l’últim, l’informe de l’organització en defensa del català també denuncia que l’Estat espanyol no ha fet cas a les recomanacions que li van fer els altres estats i que es va comprometre a aplicar en matèria de drets lingüístics: eliminar totes les formes de discriminació i combatre els discursos d’odi, xenofòbia i discriminació racial, enfortir mesures per combatre la discriminació contra les minories lingüístiques, adoptar una llei integral contra els delictes d’odi amb assistència, protecció i restitució a les víctimes, o desenvolupar lleis i polítiques per castigar i prevenir els delictes d’odi i la discriminació, i promoure el respecte a la diversitat.



La Revisió Periòdica Universal (UPR) del Consell de Drets Humans de l’ONU



La Revisió Periòdica Universal (UPR) és un mecanisme del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides amb el qual es demana a cada estat membre de l’ONU que se sotmeti cada quatre anys i mig a una revisió per iguals per avaluar de quina manera garanteix els drets humans. L’UPR permet que cada estat informi de les accions que ha dut a terme per millorar la situació i rebre recomanacions d’altres estats basades en aportacions de diferents parts interessades i informes previs.



