Decidim País Valencià! recolza la manifestació de dissabte convocada per "València no està en venda"

Des de la Plataforma València no està en venda es convoca una manifestació unitària el 19 d'octubre a les 18.30 a les Torres de Serrans. Aquesta mobilització surt com a resposta al procés de mercantilització intensiva dut endavant pel capital i el règim del 78.



La creixent turistificació, l'expulsió del veïnat de tota la vida i la impossibilitat d'un habitatge digne, juntament amb un altre grapat de factors, impedeixen el desenvolupament d'una vida digna sobretot per a les classes populars.



Des de Decidim volen reafirmar el nostre compromís amb tots els processos d'unitat popular engegats pel nostre poble en la seua resistència contra el generador d'aquestes condicions d'explotació i dominació. També volem afirmar que aquestes circumstàncies no són, només, efecte de la intromissió del capital en la nostra vida sinó que són el resultat, sobretot, de la política colonialista del règim del 78 i la seua praxi extractivista imposada per al nostre país en l'aspecte territorial i social.



Denuncien també que l'existència d'aquest model socioeconòmic extractivista és la condició imposada per l'estat espanyol opressor a la nació valenciana i el resultat d'uns "governs" locals col·laboracionistes que de manera premeditada i sistemàtica cerquen la desestructuració dels elements comunitaris del poble valencià, la desarticulació territorial de la nació, l'anorreament de la llengua pròpia i la cultura popular a més de la xarxa socioeconòmica que pot garantir la sobirania i la supervivència del país sense tuteles ni dependències.



Fa una crida a totes les capes del poble valencià, comarca per comarca, a participar i enfortir totes les iniciatives que lluiten creant comunitats en lluita contra les polítiques destructives que busquen destruir-nos com a poble per a saquejar el nostre territori en benefici del poder colonial. Res esta perdut, ans al contrari, i front els interessos destructutors i la seua violència reaccionaria està, com sempre, un poble viu i combatiu.