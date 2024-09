Habitatge

MÉS per Palma proposa nou tribut per als habitatges buits

MÉS per Palma proposa un nou tribut per combatre els habitatges buits i compensar la baixada fiscal per als més rics que proposa el PP. Davant la creixent crisi de l’habitatge a Palma, que afecta especialment les famílies de classe mitjana, MÉS per Palma presenta una nova proposta fiscal destinada a corregir les desigualtats que generaran les rebaixes d'imposts del Partit Popular (PP). “El PP baixa impostos a l’1% de la població més rica de les Illes Balears, però vol que en pagui el 99 % restant, la gent normal. Amb ells les persones que no arriben a final de mes continuaran pagant igual”, ha declarat Neus Truyol, portaveu de la formació.

La creació d'un nou impost sobre els habitatges buits és una mesura per fer front a l’especulació immobiliària que manté moltes cases desocupades i preus molt alts per a les famílies. Vol garantir que els recursos municipals no es redueixin a costa de rebaixes impositives a una minoria privilegiada.

Les rebaixes fiscals del PP rebaixen la qualitat de vida

Les rebaixes d'imposts proposades pel PP, en lloc de beneficiar les famílies de barris com Son Gotleu, La Soledat o Pere Garau, suposen un benefici fiscal per a les grans fortunes que resideixen a barris més exclusius. Mentre les famílies de classe mitjana continuaran pagant els mateixos imposts o tendran rebaixes mínimes, els propietaris de múltiples habitatges de gran valor gaudiran de reduccions enormes. Aquesta situació accentua les desigualtats entre els barris i entre els veïnats.

Un impost per frenar l'especulació amb els habitatges buits

El PP elimina els recàrrecs de l’IBI als habitatges buits de Palma. Davant aquest retrocés, MÉS per Palma fa una proposta valenta perquè paguin més els qui tenen els seus habitatges tancats. “No podem permetre que hi hagi cases sense gent i gent sense casa”, ha remarcat Truyol.

Un dels elements clau de la proposta de MÉS per Palma és gravar els habitatges buits amb un impost progressiu per incentivar que els propietaris els posin en el mercat de lloguer o de venda. La proposta inclou un gravamen de:

1,5% el primer any que l'habitatge estigui buit.

que l'habitatge estigui buit. 3% el segon any .

. 5% el tercer any i successius.

Per exemple, en el cas d’un pis buit de 150 m² al centre, suposaria un pagament de 1.875 € el primer any que l'habitatge estigui buit, 3.750 € el segon any i 6.250 € el tercer any i posteriors, si el pis continuàs desocupat.

Plusvàlua municipal, qui paga més?

El Partit Popular proposa una reducció del gravamen de la plusvàlua (l'impost que grava l'augment del valor dels terrenys en vendre una propietat), que passa a ser del 21,5% el 2025 i del 18% els anys posteriors. Aquesta reducció beneficia clarament els propietaris de grans immobles, que poden treure grans beneficis en les seves vendes. Vegem-ne un exemple concret:

Un habitatge de 150 m² al centre , venut per 1.000.000 € , fins ara hauria de pagar 10.400 € de plusvàlua i ara passa a 7.500€ amb la del PP, un estalvi de 2.900 €.

, venut per , fins ara hauria de pagar de plusvàlua i ara passa a amb la del PP, un estalvi de Per contra, un pis de 80 m² a Ses Veles, venut per 400.000 €, veuria un estalvi molt menor: de 4.400 € a 3.175 €, una diferència de només 1.225€.

Diferència entre rics i gent treballadora

Això evidencia com les polítiques fiscals del PP beneficien desproporcionadament els grans propietaris en comparació amb les classes treballadores. Amb el PP qui més té, menys paga. “A l’estat espanyol tant la riquesa com la pobresa són hereditàries. Per això, quan s'hereten, bé una casa amb alt valor econòmic, bé moltes cases, és necessari que es paguin imposts elevats perquè és pugui redistribuir la riquesa a tota la societat”, ha explicat Truyol.

Bonificacions a Obres d’Empreses Lucratives vs. Obres Públiques (ICIO)

El Partit Popular també proposa augmentar les bonificacions a empreses privades lucratives que fan obres, que passen del 25% al 50%, mentre que les bonificacions a obres públiques es redueixen del 95% al 75%.

Un negoci al Portitxol que fa una obra tendrà el doble de bonificació i pagarà menys, mentre que el constructor d’una escola pública pagarà molt més. Queda clar que el PP dona més suport al negoci sense límits d’uns pocs que als serveis públics que gaudeix tothom.

Rebaixes als hotelers i pujades a la indústria

D’altra banda, el batle Martínez torna a apostar pel monocultiu turístic. Proposa grans rebaixes de l’IBI de les activitats vinculades al turisme i, per contra, el puja al sector industrial. D’aquesta manera mai no hi haurà diversificació econòmica.

IBI, un impost desigual

El PP torna a posar en evidencia la seva falta de compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i redueix les bonificacions de l’IBI als habitatges que instal·lin energies renovables a la meitat (del 50% al 25%). El PP no aposta per l’energia neta per a les famílies.

El PP és còmplice de l’especulació immobiliària, ja que elimina el recàrrec de l’IBI als immobles buits dels grans tenidors.

El clientelisme del PP: rebaixes als rics i menys serveis públics

Truyol ha qualificat aquesta política fiscal com a profundament regressiva, i ha advertit que agreujarà encara més la situació d’un Ajuntament que pateix infrafinançament crònic. "En lloc de resoldre el problema històric de manca de recursos, el PP i Vox l'estan empitjorant amb aquesta baixada d’impostos només per als qui més tenen, per als rics”.

“Cada euro que es deixa d’ingressar dels més rics és un euro menys per a serveis públics essencials per a la vida de les famílies dels nostres barris, com la neteja, l'educació i els serveis socials. El que haurien de fer el PP i el batle Martínez és apujar els imposts als més poderosos per tal de garantir una millora real en la qualitat dels serveis públics destinats a la majoria de la població", ha conclòs Truyol.