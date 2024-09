Construir és Destruir

40.000 nous habitatges i un centenar d’urbanitzacions planegen sobre el nostre litoral de la Costa Brava

Més de 40.000 nous habitatges i un centenar d’urbanitzacions planegen sobre el nostre litoral, posant en perill zones forestals i espais d’interès paisatgístic únics.

La Federació SOS Costa Brava ha llança un crit d’alerta. Palafrugell, Begur, Platja d’Aro, Cadaqués, Llançà, Pals… Cap racó de la Costa Brava està fora de perill. Projectes com la Muntanya de Sant Sebastià a Llafranc, l’Hotel Aigua Xelida a Tamariu o l’ampliació de la Marina de Port d’Aro amenacen de desfigurar per sempre el nostre paisatge.

La campanya mostra com la urbanització recent ha destruït indrets emblemàtics com Sa Riera a Begur o la Pineda d’en Gori a Palamós. Volem que la gent vegi que cada nou edifici és una sentència de mort per als nostres boscos, dunes i fons marins.

Fan una crida urgent a les administracions locals perquè modifiquin els seus plans urbanístics. I a tu, et demanem que t’uneixis a la nostra lluita. Les entitats que formem SOS Costa Brava seguiran lluitant incansablement per preservar l’essència del nostre litoral.