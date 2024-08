Repressió

L’ANC exigeix explicacions sobre l’informe tramès pels Mossos al Suprem per la rebuda del MHP Puigdemont

La Comissió Jurídica i de Seguretat de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha enviat un requeriment a la nova consellera d'Interior, Núria Parlon, exigint una investigació de l'actuació dels Mossos d'Esquadra i del contingut de l'informe policial tramès al Tribunal Suprem. L'ANC ha reclamat una investigació dels fets i l'aclariment de les imputacions fetes contra l'entitat, acusant-la de "terrorismo nacionalista blanco" i catalogant-la "d'amenaça alta" i de formar part d’un col·lectiu de "marxismo leninismo independentista". En aquest sentit, l'Assemblea condemna el dispositiu policial desplegat el darrer 8 d'agost, que va impedir que la manifestació —comunicada prèviament— transcorreguès amb normalitat i s'impedís als manifestants accedir a la plaça Fiveller del Parlament. Aquesta actuació policial és més pròpia de la Brigada Político Social o de les Brigades d'Informació de la policia franquista que d’una policia democràtica. La seva actuació desproporcionada va causar lesions als manifestants que pacíficament volien accedir, darrere dels diputats, al recinte del Parlament.

Aquesta actitud i incriminacions fetes cap a una manifestació comunicada seguint els tràmits establerts, suposa un atac a la llibertat d'expressió, de manifestació i llibertat d'associació i considera aquestes organitzacions perilloses per discrepar políticament dels acords d'investidura fets pel PSC-ERC i Comuns. No és deure de la policia democràtica incriminar i denunciar les entitats o persones que manifestin discrepàncies davant de les institucions, l'actuació dels partits o polítics, sinó protegir el lliure exercici de totes les opinions, per incòmodes que siguin.

L'Assemblea reclama depurar responsabilitats i que s'expliqui per què un acte de manifestació convocat amb antelació es va transformar en una amenaça "alta" pels Mossos d'Esquadra. Demanem una investigació i mesures disciplinàries tant per l’actuació del dia 8 com pel contingut de l’informe sobre aquell dia.