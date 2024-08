Ensenyament

Els centres educatius del País Valencià començaran el curs sense la plantilla completa

Aquesta decisió de Conselleria no va ser traslladada als sindicats ni negociada en cap moment i és una decisió que perjudica els centres i el professorat que no ha tingut l’oportunitat de triar aquestes places. STEPV exigirà que, almenys, el seu nomenament siga des de l’1 de setembre, per no perdre poder adquisitiu.