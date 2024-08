Repressió

CAMPANYA D’AUTOINCULPACIÓ: #JoTambéHiVaigParticipa

Davant les detencions il·legals i arbitràries relacionades amb la participació en l'acte de rebuda institucional al Molt Honorable President Carles Puigdemont i Casamajó, el passat 8 d’agost, el Govern del Consell de la República ha decidit impulsar una campanya d’autoinculpació com a acte de resistència i solidaritat amb els afectats.

Amb la campanya sota el lema #JoTambéHiVaigParticipar, volem denunciar la repressió i persecució que estan patint aquelles persones que, de manera pacífica, van exercir els seus drets de reunió i d'expressió. Al mateix temps, volem deixar clar que no acceptarem la criminalització de la nostra implicació en la defensa de les llibertats.

Si les persones detingudes són considerades culpables per haver participat en l’acte, nosaltres també ens considerem culpables per haver organitzat, acompanyat, protegit i estat amb el President fins a la seva marxa. Per això, fem una crida a totes les persones que van fer-ho possible, o que vulguin solidaritzar-se amb els detinguts, a presentar un escrit d’autoinculpació al Jutjat d’Instrucció de Barcelona via correu electrònic.

*Com pots participar?*

Descarrega l'escrit d'autoinculpació que hem preparat. Omple’l amb les teves dades personals i, si ho consideres necessari, personalitza’l. Disponible aquí!

Envia l'escrit al Jutjat d’Instrucció núm. 20 de Barcelona a través del seu correu electrònic oficial (instruccio20.barcelona@xij.gencat.cat).

Comparteix la iniciativa a les teves xarxes socials amb l’etiqueta #JoTambéHiVaigParticipar per donar visibilitat a la campanya i sumar més persones a la causa.

Amb aquesta acció conjunta, volem demostrar que som molts els que estem disposats a assumir les conseqüències de defensar els nostres drets i llibertats. Si ens toquen a un, ens toquen a tots!