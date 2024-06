Els sindicats desmunten els arguments de la Conselleria d'Ensenyament del País Valencià per denunciar els acords de plantilles

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar la denúncia dels acords de plantilles docents i l’execució o no del concurs autonòmic de secundària.

La Conselleria ha argumentat que l’acord signat pels cinc sindicats de la Mesa Sectorial amb l’anterior govern es nul de ple dret perquè no complia determinats requisits legals, un fet que no ha estat acceptat pels sindicats signants d’aquest comunicat. Segons ha quedat clar durant la mesa, no hi ha cap dificultat pressupostària per aplicar els acords, que seria un argument de pes per paralitzar-ne l’aplicació. Si la Conselleria ha detectat alguna errada tècnica la pot subsanar sense necessitat de denunciar l’acord.

Per això, els tres sindicats consideren que la Conselleria ha construït un argumentari per a justificar la no aplicació dels acords i la seua modificació per impedir el creixement de plantilles previst per al curs que ve, de quasi 2000 docents més. Si, a més, deixen sense efecte les plantilles del curs 2023/24, la retallada serà de vora 5000 docents, la mateixa que durant la darrera legislatura de l’exconsellera i actual alcaldessa de València, M. José Català. Recordem, a més, que, segons el conseller Rovira en declaracions als mitjans el passat mes d’agost, sobren docents en el sistema educatiu.

Per la seua banda, STEPV ha argumentat que els acords de plantilles docents no es poden denunciar encara perquè no s’han desplegat totalment. El Sindicat ha al·legat la sentència ferma contra l’acord de professorat interí de 2013, guanyada per STEPV, precisament per aquest motiu. A més, STEPV va sol·licitar a la Conselleria, en rebre la convocatòria de la Mesa Sectorial divendres passat, que facilitara l’informe de l’Advocacia sobre el qual es basava la denúncia dels acords de plantilles, segons va informar la premsa. La Conselleria no va respondre a les peticions, per la qual cosa està incomplint flagrantment amb el dret dels sindicats a tindre tota la informació davant una mesa de negociació, atemptant contra el principi de bona fe negocial recollit en l’EBEP i contra el dret de llibertat sindical recollit en la Constitució i en la llei de llibertat sindical (LOLS).

Des de FECCOOPV rebutgen la denúncia dels acords, han defensat la seua plena legitimitat amb la signatura de totes les forces sindicals i la pròpia administració. També han manifestat que si l’administració considera que cal millorar algun aspecte dels acords ha de convocar la comissió de seguiment prevista en els mateixos, cosa que no s’ha fet en tot el curs malgrat la demanda sindical. La única explicació d’aquesta forma de procedir de l’administració és la d’aprofundir en les retallades que ja ve fent des de l’inici de curs.

Per a UGT PV no existeixen raons tècniques ni pressupostàries que justifiquen l’anul·lació, supressió i derogació dels Acords de Plantilles i si n’hi haguera és responsabilitat d’un govern seriós i compromés amb la ciutadania que l’ha triat, resoldre’ls de manera satisfactòria, invertint els fons que es necessiten per a la reactivació de les plantilles docents. UGT valora molt negativament aquesta reacció desproporcionada i brutal que evidencia les verdaderes intencions del govern de PPVOX, amb la seua ofensiva neoliberal i ultra reaccionaria: el desmantellament de l’escola pública, el maltractament al seu professorat, menyspreant les seues reivindicacions i les de tota la comunitat educativa, privant d’un servei públic essencial a tota la ciutadania.

Els tres sindicats fan una crida a la societat valenciana perquè continue en la mobilització, en defensa de l’escola pública valenciana, inclusiva i de qualitat.

Sobre el concurs de trasllats

Mentre s’estava tractant el punt de la denúncia dels acords de plantilles la Conselleria d’Educació ja havia publicat en la web i enviat a premsa un comunicat en què informava del contingut de la Mesa Sectorial mentre encara estava en marxa. En l’esmentat comunicat ja s’informava que no es duria a terme el concurs de trasllats de secundària abans d’informar els sindicats quan encara ni s’havia tractat el punt. STEPV, CCOO i UGT qualifiquen aquesta filtració per part de la Conselleria als mitjans de comunicació de flagrant atemptat a la negociació col·lectiva i, per tant, els tres sindicats han decidit abandonar la Mesa Sectorial per considerar que el marge de negociació era nul. Els sindicats consideren una farsa aquesta mesa de negociació, si ja es dona per tancat el resultat de la negociació, fins i tot abans de discutir-la amb els sindicats.