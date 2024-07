Retorn

Marta Rovira i els imputats pel cas Tsunami Democràtic tornen al Principat

Tots els imputats pel cas Tsunami Democràtic van entrar ahir per Catalunya Nord i van travessar les Alberes on han estat rebuts emoció i alegria per nombroses persones del conjunt del moviment independentista. Tot i que es va qualificar d'una victòria els represaliats van remarcar que no era completa, ja que hi ha encara molts expedients oberts i persones exiliades.