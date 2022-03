lluita institucional

IPS denuncia la falta de compromís d’ERC i Junts amb la tasca de govern municipal de Salt

Al ple de Salt de dilluns 14 de febrer es portava a aprovació el “document únic de protecció civil municipal” (DUPROCIM). Segons el Decret 155/2014 els municipis amb més de 20.000 habitants tenen l’obligació de redactar aquest DUPROCIM. Un document en el qual s’hi inclouen tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb els diferents plans específics. En el cas de Salt el Consell Comarcal del Gironès ha prestat suport per a la redacció d’aquest document. Un document

incomplet i amb moltes mancances que s’hauria d’haver retirat de l’ordre del dia del Ple.



Al ple, com a Independents per Salt (IPS-CUP) i abans d’argumentar el nostre posicionament, vam preguntar si les regidores i regidors d’ERC i JUNTS havien revisat el document. La resposta va ser que CAP de les 11 regidores i regidors de l’actual govern de Salt havia revisat el document (ni el mateix Alcalde, responsable de la seva execució). Només el regidor de seguretat n’havia observat els “trets generals”. Un govern amb majoria absoluta i que disposa de diversos càrrecs de confiança. Un fet més que demostra la falta de compromís real d’aquest govern en la governança del nostre municipi. Però el problema és que a banda d’aquest fet al llarg d’aquesta legislatura s’han anat produint diversos episodis en els quals hem pogut anar constatant aquesta falta de compromís. Un Ajuntament, com qualsevol altra administració pública, cal que treballi sota els criteris de transparència, bona governança, integritat i ètica. I és en la governança on en som molt crítiques. Una governança que hauria de demostrar una altíssima responsabilitat i compromís davant tota la ciutadania. Presentar a ple propostes d’aprovació de documents importants per a la gestió d’allò públic sense que l’equip de govern n’hagi fet una revisió exhaustiva i rigorosa ens sembla una greu irresponsabilitat i falta de respecte envers la ciutadania. Especialment, si tenim en compte els cost d’aquest govern actual d’ERC i JUNTS per a la ciutadania. Això sí, tot allò que té a veure amb la comunicació a xarxes socials en són experts. És evident que l’actual govern d’ERC i JUNTS està més preocupat per la propaganda que per la governança.