Sector Primari

Decidim País Valencià!! sobre la manifestació agrària

Decidim País Valencià, concients de la ineptitud, inoperància i ineficàcia de la conselleria d'Agricultura dirigida per José Luis Aguirre del partit ultra VOX i la persistència amb les dificultats perquè tiren endavant i amb solvència els projectes camperols al País Valencià, el sector primari convoca mobilitzacions generals, començant pel 21 de juny a les 11 hores davant de la conselleria d'Agricultura.

Considera que "el partit d'extrema dreta i el Consell de dreta extrema i antivalenciana, es troba amb la dificultat de gestionar un espai convuls i contradictori per als seus interessos, però del que extrau, amb més o menys èxits al món rural, redits electorals. Aquesta paràlisi, evidència, però, la realitat d'un govern que no vol, ni pot, ni sap gestionar un espai tant vital, com imprescindible, per al desenvolupament i supervivència de la societat valenciana".

Per a Dedicim "aquest Consell no vol un sector primari solvent, perquè com a sipais del règim al servei de la casta caciquil del territori, un món rural amb autonomia, independència i eficàcia atacaria la viabilitat econòmica dels interessos, estratègics, logístics i mercantils de les classes dominants a les quals representen i que estan fortament lligades a aquest Consell".

I afegeix que "no es pot permetre un sector primari solvent perquè qui paga la festa, són els mateixos que afavoreixen els negocis que enriqueixen a les castes dirigents imposant els tractats de lliure comerç i les excepcions fiscals a les mercaderies que penetren al nostre territori. I que, puntualment, són ratificats per aquests patriotes del camp que, en cada votació a Brussel·les, afavoreixen l'entrada de mercaderies que ensorren al nostre camperolat obligant-lo a competir, amb paranys i cadenes, davant uns oponents subvencionats que no compleixen amb les garanties, sanitàries, ambientals i socials del nostre teixit productiu".

I, finalment, aquest Consell no sap com fer un sector primari solvent perquè les persones que han de dirigir els espais de gestió, no estan preparades tècnicament per a portar endavant qualsevol tasca que no siga l'exabrupte o l'insult per xarxes socials perquè, senzillament, la seua utilitat no rau en gestionar amb eficàcia aquesta àrea social i econòmica, implica, ans al contrari, la creació d’entrebancs que ajuden a destruir-la.

Davant aquesta situació algunes organitzacions agràries, plantegen, just després de les eleccions europees i no abans, continuar amb les mobilitzacions impulsades per les bases camperoles en les jornades de febrer.

Suport a les mobilitzacions

Des de Decidim donen suport a les mobilitzacions del camp valencià i reivindiquem la ruralitat del poble. També demanem al camperolat, en tot el seu conjunt, que continue amb la força democràtica demostrada des de les mobilitzacions del febrer; on amb serenitat pararen els peus al 'putsch' organitzat per l'extrema dreta, sense perdre la fermesa que els dugué dels talls de carretera i les assemblees comarcals, a la superació de la activitat insuficient de les organitzacions agràries per a continuar impulsant aquesta i més mobilitzacions.

Visibilitzar aquesta situació desesperada, com va fer el moviment començat en febrer i continuat amb aquestes mobilitzacions, és posar dalt de la taula la necessitat de lluitar davant d'aquesta reconversió agrària, que amenaça la supervivència del nostre sector primari, però també i sobretot, la nostra sobirania alimentària i, per tant, la nostra capacitat de ser un subjecte autònom i independent.