Parlar amb els veïns, ecs

“Cada setmana podríem dedicar aquesta columna a alertar d’un ús imprudent del patrimoni cultural. Fa set dies, mentre escrivíem sobre el despropòsit d’instal·lar un escenari de concerts de festa major davant de la portalada del monestir de Ripoll, transcendien els desperfectes causats pels preparatius de la desfilada de moda de Louis Vuitton al Park Güell (que es va fer ahir [per dijous], enmig de fortes protestes ciutadanes): van destrossar un tros de mur de pedra d’una escala. L’ajuntament es va limitar a dir que la firma de luxe es farà càrrec de la reparació. Vaja, quin detall”, escrivia aquest divendres Maria Palau en un dels seus bitllets al Punt Avui.

Les fotos d’Albert Salamé i la crònica a VilaWeb, els Bàsics de Betevé que condueix Eva Arderiu i el bitllet de Maria Palau són textos i imatges als mitjans que informen dels veïns i les seves raons, que són llargues i pesades d’aguantar, i dels abusos del patrimoni cultural. Busco l’enllaç al programa de Betevé que va reunir aquest dimarts dos veïns gràcies als quals em vaig informar bastant bé de l’afer que ens ocupa (fins llavors no n’havia vist cap informació en els diaris que consulto cada dia, uns quants), i va i resulta que no és penjat al web del programa.

Pensa mal i no erraràs. Però sí que hi és aquesta entrevista a Maria Solanas, de la plataforma veïnal Recuperem la Salut (nom que no és cap gracieta).

Lamento no recordar el nom i les professions dels convidats, només que la convidada estava relacionada amb l’escola del Park (servidora ho escriu amb k, seguint Gaudí) Güell, que també ha hagut de tancar dos dies, i el convidat amb una associació animalista i algun activisme veïnal, si em llegeixen que em dispensin. Gràcies a ells sóc conscient que això que ha passat aquesta setmana se suma als abusos persistents de la Barcelona turística al barri de la Salut. L’últim és el de l’ajuntament del cap i casal en aquesta ocasió: no va informar ni doncs plantejar de preparar amb els veïns com podia ser la cosa. Bravo.

Si ara em posava a enumerar la suma d’abusos turístics i comercials del cas, necessitaria tres articles o més. Ho deixo amb aquesta constatació: el que ha passat aquesta setmana, càrregues policials i un ferit de la tercera edat inclosos, és la cirereta, la gota que fa vessar el got dels ciutadans del barri, que no tenen la sort de viure prop de la meravella gaudiniana sinó la desgràcia, no la fortuna sinó el calvari.

La resta de mitjans, inclosa TV3, no han prioritzat les raons dels veïns ni de l’escola dins del Park Güell, sinó les cares famoses internacionals i els assistents i una panoràmica dels vestits i els complements de la desfilada –de caire espanyol, amb barrets cordovesos– de la casa de luxe Vuitton: a quin preu, o els ho hem donat de franc? segur que han estat només dos dies? què ha passat mentre es preparava tot el parament, la paret d’escala trencada que esmenta Maria Palau és l’única destrossa?

No he aconseguit saber-ho per les informacions dels mitjans, les desinformacions en veritat. Em centro en les edicions d’aquest divendres, l’endemà de la cosa. L’Ara treu a portada la desfilada i li ha dedicat dues pàgines de la secció Cultura i Oci: recull les protestes en dues columnes i les altres quatre les dedica a la moda en el bosc gaudinià de columnes, sense parlar de les condicions de producció de la cosa. La Vanguardia també destaca en la portada els vestits i a dins li dedica sis columnes i un bitllet, sense dir ni piu de les protestes ciutadanes ni de com s’ha fet tot plegat ni de les càrregues policials. TV3 ho tractava dijous a la nit en un mix de dins i fora del parc que no comprometia a res i com que el luxe és el luxe i hi veies vestits i models però no les càrregues policials ni les pancartes dels veïns, el luxe és el que t’acabava quedant a la retina. El País, en l’edició catalana, se’n fa una mica de ressò però el titular era per al luxe… I així successivament.

Ah, la firma no s’ha estat de res, fins en el nom de la desfilada, Creuer, en una ciutat portuària plena a vessar de turistes que arriben justament amb creuers i la inunden sense que la ciutat en tregui pròpiament gran cosa (els creueristes tenen totes les menjades pagades, al vaixell i en els preparats quan en surtin, em penso que va així). Sóc l’única a qui el nom de Creuer li sona fatal?

Què diu l’ajuntament quan se li retreu que no pot privatitzar un espai públic que és a més patrimoni cultural de la humanitat (apa): doncs que no és ben bé així, perquè el nom de la casa de luxe francesa i aquesta fanfàrria prepotent que han muntat al Park Güell contribueix a posar al mapa la marca Barcelona. Encara més? O és que no hi era? Hem sortit del mapa?

En fi, que el títol d’aquest article, potser no caldria ni que ho digués, però per si de cas, no es refereix només a la batllia i la seva política de “comunicació” sinó també, ai, als mitjans, que tant em dolen. Parlar amb els veïns, i ara, a qui se li acut?