Català

Manifest per tal d’unir les entitats i partits polítics per dir que “el nom és Castelló”

Plataforma per la Llengua ha convocat les entitats integrants de Castelló per la Llengua per unir-les junt amb els partits polítics i defensar tots plegats el topònim oficial de Castelló de la Plana. Això és degut al fet que el govern municipal de PP i Vox han acordat continuar en els tràmits per a la seua castellanització i, per tant, ignorar els informes oficials, científics i històrics que avalen la toponímia en valencià. L'entitat, paral·lelament al ple municipal, ha llançat un manifest i s'ha concentrat en la plaça Major amb l'objectiu de recollir suports a favor del manteniment exclusiu com a topònim oficial de Castelló de la Plana.



Així doncs, el delegat de Plataforma per la Llengua al País Valencià, Toni Royo, ha criticat la decisió del govern liderat per Begoña Carrasco (PP). "L'oposició a la recuperació del reconeixement ple del nom de Castelló i l'ús oficial de «Castellón» no pot ser entesa més que com un acte reaccionari", ha manifestat Royo. A més, ha afegit que "la iniciativa de l'actual equip de govern de recuperar l'ús oficial de la forma «Castellón» respon a interessos ideològics contra l'ús del valencià". Per aquest motiu, l'entitat ha impulsat aquest matí una mobilització per a denunciar públicament l'atac a la llengua que pretén fer el govern municipal. L'ONG del valencià enceta un camí per sumar suports al seu manifest a favor del nom "Castelló de la Plana" i recordar que "la llengua no es toca!".