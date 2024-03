ensenyament

Les AMIPA d'escoles públiques de Reus demanen que l'Ajuntament rebutgi el tancament de línies públiques

El grup municipal de la CUP Reus presentarà al ple d'aquest divendres una moció en defensa de l'educació pública, redactada a partir del manifest de diverses Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMIPA) de la ciutat per demanar que el Govern de Reus rebutgi el tancament de la línia d'I3 de la Vitxeta i de qualsevol altra, durant tot l'actual mandat. A banda de la principal escola afectada enguany, les escoles Montsant, Marià Fortuny, Rubió i Ors, Alberich i Casas i Isabel Besora, s'han adherit a la petició de revisar i ajustar les necessitats de la ciutat, com la zonificació escolar, abans del darrer trimestre d'aquest 2024 per, d'aquesta manera, poder aplicar la nova a la preinscripció del curs 2025-2026.

Laia Estrada, diputada del grup de la CUP al Parlament, ha reiterat que "tenim un greu problema si el govern d'ERC blinda i afavoreix les concertades mentre permet la pèrdua de línies públiques. Estrada ha titllat "d'excusa de mal pagador al fet que la conselleria atribueixi el tancament de línies al pacte contra la segregació. De fet, un dels acords que demanen les famílies és que l'Ajuntament insti el Departament d'Ensenyament a revisar el Decret 56/1993 de 23 de febrer, sobre concerts educatius, de manera que a partir d'aleshores el Departament tingui la potestat per determinar les ràtios i el nombre de línies de les escoles concertades, donant-los així la funció de suport de l'oferta pública que se suposa que han de tenir.

"A la reunió que el govern va mantenir amb el departament al novembre es va concloure per unanimitat el tancament de la línia de la Vitxeta. Això significa que la regidora d'educació no va defensar la línia", ha criticat Mònica Pàmies, portaveu del grup municipal. L'ecologista ha retret als socialistes que durant la precampanya de les eleccions del maig, l'alcaldessa defensava que el paper de la regidoria d'educació era aturar el tancament de línies públiques, però ara no les defensa", ha afirmat.

El grup d'AMIPA adherides a la moció criden el govern a comprometre's a retirar el suport d'aquest tancament i rebutjar, durant tot el mandat, qualsevol proposta del Departament que impliqui el tancament de línies de les escoles públiques de la ciutat, així com que s'oposi al tancament de qualsevol línia de pública reusenca, amb la major celeritat, abans que finalitzi el període de preinscripcions a educació infantil.