Josep Politicomilitar...

El Dr. Josep i Mr. Hyde de la política, la doble moral de l'interessat. Quan el nacionalisme és l'Espanyol, l'Europeu i l'Ucraïnès, és justificable, fins i tot els hi defensa i reivindica, el sobiranisme, la lluita armada i el dret a l'autodefensa... Et penses que som "imbècils"?

I el covard ho seràs tu, que des de la posició de poder que tens, justifiques la guerra per així enriquir-te més encara!!!

On està la diplomàcia?

On està la via pacífica, violent, demagog sempre vas buscant zitzània!!

Imperialista!

