Repressió

El Govern posa pals a la roda al recurs de tres independentistes condemnats per les protestes de la sentència del procés

Alerta Solidària ha criticat a les xarxes socials l’escrit d’impugnació de la lletrada de la Generalitat sigui més extens que el del ministeri públic espanyol. “La lletrada de la Generalitat presenta un escrit de cinc pàgines, on desgrana les raons per les quals cal ratificar la sentència.

La Generalitat s’ha oposat al recurs d’apel·lació presentat per la defensa de tres manifestants independentistes condemnats a un any de presó per un jutge de Tarragona per delictes d’atemptat, durant unes protestes contra la sentència del procés l’any 2019. Segons la lletrada de la Generalitat, no s’ha comès cap vulneració dels seus drets, tal com denuncien els condemnats.

El jutjat penal 1 de Tarragona va condemnar al desembre els tres recurrents a un any de presó i dos d’ells també a multes de 225 i 300 euros per un delicte d’atemptat contra l’autoritat.