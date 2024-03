Any Estellés

Acció Cultural del País Valencià commemora l’aniversari del naixement de Vicent Andrés Estellés

Sota el lema País Estellés, Acció Cultural del País Valencià commemora l’aniversari del naixement de Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 4 de setembre de 1924 – València, 27 de març de 1993). Amb aquest títol l’entitat recollirà un programa d’activitats que vincularan la poesia amb les diferents comarques i poblacions del País Valencià. Aquests actes convertiran tot l’any 2024 en una festa estellesiana, mostraran que el PAÍS VALENCIÀ és també un PAÍS ESTELLÉS.

Les activitats previstes inclouen els tradicionals Sopars Estellés, que se celebren des del 2010 per iniciativa de Josep Lozano i dels quals ACPV n’organitza i coorganitza una trentena, lectures poètiques, representacions, concerts i altres propostes, com les impulsades per Joves d’Acció o per la Federació Llull, de les quals informarem puntualment.

També es crearà un espai web PAÍS ESTELLÉS que contindrà vídeos amb poemes recitats per parlants de les diferents modalitats de la nostra llengua, així com textos elaborats per autores i autors locals que donen a conéixer els pobles i la visió que d’ells en tenia Estellés o mostren la mirada local sobre el poeta, amb el Mural del País Valencià com a eix vertebrador.

Com diu Estellés “El poeta no baixa al poble:/el poeta és poble ell mateix”. Acció Cultural de País Valencià, amb aquesta celebració, vol reivindicar la vida i l’obra del poeta del poble.

La imatge gràfica de la campanya ha estat creada pel dissenyador Pedro Zorrilla. «M’he inspirat en l’obra del poeta. S’ha emprat la tècnica del collage analògic on tots els elements són reals per tal de capturar moments de la seua poesia. Al fons hi ha un Vicent de jove; les dues xiquetes són el símbol de la resistència del poble valencià. És un camí cap al futur de totes i tots els que estimem la nostra llengua», ha explicat Zorrilla.