LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP qüestiona el nou sistema d'ajut a les famílies vulnerables de La Selva

Durant la sessió plenària del Consell Comarcal de La Selva d'aquest dimarts, el conseller comarcal de la CUP, David Ortega, ha plantejat preguntes a la consellera comarcal de Benestar Social, Ester Soms, sobre la implementació del nou sistema d'ajuts a les famílies en situació de vulnerabilitat promogut pel Programa d'Assistència Material Bàsica de la Unió Europea que fins ara rebien de les administracions públiques, i molt singularment, dels ajuntaments, productes alimentaris per a garantir una nutrició bàsica.

En el torn de precs i preguntes Ortega ha denunciat que, la distribució directa d'aliments als ciutadans en situació de vulnerabilitat i pobresa extrema se substitueixi el pròxim mes de març per un sistema monetitzat amb la distribució de targetes moneder i la compra d'aliments en establiments comercials, ja que hi ha un risc elevat de deixar desemparades moltes famílies a causa de la falta de preparació i planificació per part de les institucions locals i comarcals. D'aquesta manera, el menjar no es proporcionarà de forma directa com es feia fins ara, fent que moltes famílies vulnerables (un 55% segon Càritas) puguin quedar fora de radar, sense saber com poden obtenir la targeta monetària.

Per aquest motiu el conseller cupaire ha preguntat a la consellera quines són les competències que té el Consell Comarcal en aquesta matèria i s'ha anticipat en alertar dels possibles problemes que poden aparèixer arran d'aquesta implementació. A més, s'ha interessat per saber l'estat de les relacions bilaterals entre Consell i ajuntaments de la comarca de La Selva en relació a les partides que aquests darrers han pressupostat per fer front a aquesta nova situació, on s'ha vist que molts ens locals no han augmentat o fins i tot han reduït les partides dels programes esmentats.

La consellera s’ha limitat a destacar que el consell comarcal no té competències directes i hi ha certa impotència i falta d’informació en com fer la implementació del nou model en el si de l’equip polític i tècnic, destacant que probablement aquest any 2024 convisquin els dos sistemes i que es pugui estirar diners destinats a les partides d’ajuda en pobresa energètica i sensellarisme en cas que fos necessari. La consellera també ha respost que els tècnics del consell comarcal veuen dificultats en la implementació i s’han reunit amb els ajuntaments per tal de motivar l’ampliació de partides.

Tot i això, la CUP té constància que aquestes partides s’han reduït. Per exemple, veiem el cas de Santa Coloma de Farners, on l'ajuntament de la capital de la comarca ha fet cas omís dels advertiments de la CUP en el ple municipal i de les entitats locals (Creu Roja i Càritas), fent una retallada del 50% del programa local de distribució d'aliments (la coneguda CDA), sense tenir en compte que no es rebrà finançament de la UE.