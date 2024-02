LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP es posiciona en contra de l’obertura de nous pous a la zona dels Aiguamolls de l’Empordà.

El passat dilluns 19 de febrer, el conseller comarcal i regidor a Castelló d’Empúries, Jaume Mach, el diputat provincial Jordi Casas i el diputat al parlament Dani Cornellà van assistir a la concentració a les Closes d’en Planes (Castelló d'Empúries) per mostrar la seva oposició i preocupació respecte a la posada en funcionament de pous per abastir els pobles costaners. La formació es suma, doncs, a les proclames fetes per la IADEN Costa Brava i la Comunitat d'Usuaris dels Aqüífers de la Plana del Litoral de la Muga (CUAPLM), la convocant de la protesta, destacant que la sobreexplotació dels aqüífers pot causar una greu salinització d'aquests i de terres de conreu en un entorn molt vulnerable i que ja va resultar greument afectat fa dècades.



En el ple de la Diputació del dimarts 20 de febrer, el diputat Jordi Casas va preguntar en relació la problemàtica i com el Consorci d'aigües Costa Brava (del qual la Diputació de Girona n'ostenta la presidència) pensava actuar. Casas va destacar la preocupació de la pagesia i les entitats ecologistes per la recuperació de pous i la construcció de nous (se’n preveuen fins a 5 de nous a la zona del Trabuc d’Empuriabrava). Per aquest motiu, el diputat va demanar la constitució urgent de la Taula de la Muga (un dels punts que reclamen les entitats del territori) per treballar conjuntament la situació amb els actors afectats.



Pel que fa al Parlament de Catalunya, en el ple monogràfic sobre canvi climàtic i sequera celebrat aquesta setmana, la CUP ha presentat diverses propostes destinades a abordar aquesta problemàtica. S'ha demanat l'aplicació del principi de precaució en els pous on l'extracció de l'aigua pugui incrementar la salinització i s'ha proposat suspendre'n el funcionament fins que es realitzi un informe d'impacte ambiental exhaustiu. El diputat Dani Cornellà hi ha destacat “l'extrema urgència” d'aplicar la normativa pertinent i posar en marxa els mecanismes de recuperació i regeneració dels aqüífers, posant els mitjans necessaris a l'ACA, amb l'objectiu de garantir les inspeccions regulars i un seguiment efectiu per prevenir abocaments il·legals.



Finalment, els cupaires també han subratllat la necessitat d'executar obres de millora en les depuradores de l'ACA ubicades en comarques on els aqüífers es troben salinitzats o contaminats, amb la finalitat de regenerar l'aigua i restablir la salut d'aquests recursos hídrics tan essencials.