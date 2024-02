La CUP denuncia la suspensió del programa de distribució d'aliments a Santa Coloma de Farners

El servei local del Centre de Distribució d'Aliments (CDA) era gestionat, fins al passat 2 de febrer, per Càritas Diocesana, per encàrrec de l'Ajuntament. L'entitat ha renunciat a continuar gestionant el servei, que sense la seva participació reverteix a la gestió directa de l'Ajuntament. El passat 2 de febrer va ser el darrer dia que els usuaris del CDA varen rebre aliments. A hores d'ara (7 de febrer) no se'ls ha informat de quan es restablirà el servei, en quines condicions o qui el gestionarà. Els usuaris, que no es poden adreçar a cap servei alternatiu, han deixat doncs de rebre aliments.

La CUP denuncia que l'equip de govern municipal, que encapçala l’alcaldessa Carme Salamaña, de Junts, ha desatès les reiterades peticions de Càritas de garantir el finançament del servei local del CDA, desacord que finalment ha forçat l'entitat social, que entre altres recursos hi aportava els locals, la coordinació tècnica i voluntaris, a renunciar-ne a la gestió.

La CUP havia alertat en diverses ocasions al ple de la corporació municipal de les greus conseqüències de la retallada en el pressupost municipal de les partides per a finançar el servei del CDA, que han passat de 74.000 € el 2022, al 55.500 € de dotació el 2023 (a 24.000 € el 2024. Aquest import és clarament insuficient per atendre els usuaris del programa suspès, que en opinió de la CUP, a més, sense la col·laboració de l'entitat social haurà de suportar despeses addicionals quan sigui restablert.

L'Ajuntament, desoint els advertiments de l'entitat, els grups polítics de l'oposició i els mateixos serveis tècnics, ha retallat el pressupost just quan més calia reforçar-lo. A partir del mes d'abril d'enguany els centres de distribució d'aliments deixaran de rebre el suport que rebien, en forma de productes, dels programes públics de la Unió Europea i l'Estat. Això suposa que els Ajuntaments hauran d'adquirir per si mateixos part dels aliments necessaris per atendre la demanda, altrament creixent, de veïns i famílies en situació d’exclusió social severa.

La retallada del pressupost del CDA a Santa Coloma de Farners i el tancament temporal del servei són prova, en opinió de la CUP, de la immoralitat i l'acarnissament de l'actual equip de govern de Junts envers les classes i col·lectius socials més desfavorits de la ciutat; retallada que s'afegeix a les anteriors denúncies que ha fet el nostre grup dels injustificats retards en el procés d'empadronament de nous veïns, la suspensió dels programes públics locals en matèria d'habitatge i la discrecionalitat i traves de l'alcaldessa als tràmits administratius de justificació de l'arrelament a la ciutat de veïns nouvinguts.

La retallada de pressupost i el tancament, que esperem temporal, del servei del CDA de Santa Coloma de Farners, no pot ser esmenat per altres administracions, fet que agreuja la situació.

Ahir mateix el nostre regidor i conseller al ple del Consell Comarcal de la Selva, el Sr. David Ortega, va advertir en una intervenció feta al ple ordinari del Consell dels greus problemes que suposarà per als ajuntaments i usuaris del servei els canvis imposats pel nou model de distribució d'aliments que promou la Unió Europea.

En una pregunta adreçada a la consellera de Benestar Social del Consell Comarcal, la Sra. Ester Soms, aquesta va admetre que els serveis tècnics de l'àrea n'han advertit als ajuntaments de la comarca, molts dels quals, conscients de la situació, han reforçat la dotació pressupostària dels programes locals del CDA, però no pas el de Santa Coloma de Farners. La consellera també va admetre que el Consell Comarcal no té competències en la matèria i que el pressupost de l'entitat no podrà suplir de cap manera una prestació social que correspon garantir als ajuntaments.

La CUP fa responsable del tancament del CDA de Santa Coloma de Farners a l'alcaldessa Carme Salamaña, a qui reclamem que restableixi immediatament el servei i en millori el finançament. Avisem també a l'alcaldessa que vetllarem que es presti el servei amb regularitat i a tothom, sense exclusions per raó de raça, religió o origen, i que denunciarem a la fiscalia tota irregularitat i tracte discriminatori en la prestació del servei.