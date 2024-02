Pagesos en lluita

L'Assemblea Pagesa es desvincula de la taula de diàleg creada pel Govern

Els pagesos del Ripollès mantenen el tall al coll d’Ares, ja que se senten decebuts amb els resultats de la reunió de la plataforma pagesa amb el conseller David Mascort. Pel que fa al Pais Valencià, les associacions de llauradors s'han reunit aquest matí amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón i preparen mobilitzacions, demà a Castelló de la Plana i a l'Hora, el dia 22.

L’Assemblea Pagesa en un comunicat ha manifestat que desvincula de la Taula de diàleg creada pel govern i sindicats per pacificar les protestes. Considera que, des de l’inici, ha deixat de banda les necessitats de la petita pagesia que treballa en clau de sobirania alimentària, d’agroecologia i de proximitat. I que els seus continguts no han sorgit del treball de base ni han estat debatuts en assemblees al nostre territori.

Arran de la situació viscuda, han remarcat que necessari obrir un espai de mobilització clarificador en defensa:

"- d’una pagesia local, de petita escala, autònoma, nombrosa, respectuosa amb la terra i amb el medi, que produeixi aliments de qualitat per a les poblacions properes. I amb estatut propi.

- d’un sistema alimentari basat en la sobirania alimentària, en l’agroecologia i en la proximitat. I accessible per a tothom.

- d’una terra sense macroprojectes ni especulació"

Així, han convocat una assemblea pagesa i ciutadana, el pròxim 25 de febrer a Pujalt, a l’Anoia. Fan una crida a la pagesia, a l’artesania alimentària, als habitants rurals, als espais de consum organitzat, a les petites botigues, a les plataformes en defensa del territori i a la ciutadania urbana compromesa amb un canvi de model.

"UNA ALTRA PAGESIA, UN ALTRE SISTEMA ALIMENTARI"

En el comunicat, remarquen que protestes agràries iniciades la setmana passada a tot l’Estat Espanyol i continuades aquesta setmana per sindicats i la Plataforma 6F a Catalunya (anomenada Plataforma Pagesa darrerament), estan presentant una imatge parcial, esbiaixada i monolítica de la pagesia catalana. El seu funcionament a molts llocs ha estat poc transparent, precipitat i dirigista, tot generant desconfiança i incomoditat.

Tal i com van advertir al seu manifest bona part de les reivindicacions posen el focus en mantenir l’actual sistema agrari i alimentari, i no pas a buscar els canvis de fons necessaris.

Resulta especialment preocupant el compendi de reivindicacions presentades per la Plataforma 6F Ponent al Palau de la Generalitat i recolzades per UP, JARC, ASSAJA, Federació de Cooperatives, Afrucat i algunes Plataformes (https://t.me/assembleapagesadecatalunya/76 ).

En aquest document es fa una defensa de l’empresariat agrari però sense burocràcia, es critiquen les importacions però no les exportacions, es demana més transigència en l’ús de pesticides i fungicides, revisar les lleis de benestar animal, flexibilitzar l’aplicació de purins, reduir les mesures de protecció ambiental, ampliar les subvencions, gaudir d’aigua sense restriccions i, a sobre, fer-ne pedagogia a les escoles.

Des del seu punt de vista, les propostes vingudes de la Plataforma 6F espanyola i del moviment europeu, s’han colat en la major part de manifestos dels grups participants en les protestes. Els sindicats, i la resta d’organitzacions corporatives han volgut evitar ser desbordats i han intentat controlar la situació i portar-la al seu terreny, però amb això s’han vist arrossegats a posicionaments molt dubtosos.

Els pagesos del Ripollès mantenen el tall al coll d’Ares

Tal com informa El Ripollés Didigital, els pagesos del Ripollès mantenen el tall del coll d’Ares, el límit amb la Catalunya del Nord. Asseguren que se senten «decebuts» amb els resultats de la reunió de la plataforma pagesa, aquest dimarts, amb el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, a Manresa. «Agraïm la feina dels tècnics i el seu esforç, però considerem que s’hauria pogut fer més força, tensar més la corda i aconseguir millores immediates que no s’han aconseguit», explica Joan Moret. Els pagesos del Ripollès, que compten amb el suport de ramaders del Vallespir, porten prop de 20 hores de tall, des d’aquest dimarts a les 10 del matí.

D'altra banda, el bloqueig del Port de Tarragona s'aixecat aquest matí i el de l'AP7 a Pontós, a primera hora de la tarda.