Escola Valenciana organitza una jornada formativa per a commemorar el Dia Mundial de la Ràdio

Escola Valenciana ha organitzat una jornada formativa per a commemorar el Dia Mundial de la Ràdio. L’activitat, dirigida a professorat interessat a incloure la ràdio com a eina pedagògica per a treballar competències orals i escrites, tindrà lloc el pròxim dissabte, 17 de febrer, a partir de les 10.30 hores, a la seu universitària Ciutat d’Alacant.

El programa aculll la presentació de “La veu de la infància. Guia per dinamitzar experiències de ràdio escolar”, realitzada per COMSOC – Comunicació Social i una taula d’experiències de diversos centres educatius, que exposaran tant els treballs que han fet com els resultats que han observat amb el desenvolupament dels projectes radiofònics.

Així mateix, per tal de completar la programació, s’hi durà a terme un taller pràctic de ràdio per a treballar conceptes com redacció de guions, elaboració de recursos sonors i nocions bàsiques de programes d’enregistrament. Aquesta part pràctica, a més, culminarà amb l’enregistrament d’un pòdcast pilot a la Plaça del Llibre d’Alacant.

L’assistència està reconeguda amb un certificat de 10 hores lectives de la Unitat d’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant. Les inscripcions poden tramitar-se per correu electrònic i telèfon: lacivica.cat@gmail.com – 607 93 05 65.