El 2 i 3 de febrer se celebren les Jornades antifeixistes a Vic, amb concerts, taules rodones, manifestació i molt més

El 2 i 3 de febrer se celebren les Jornades antifeixistes a Vic, amb concerts, taules rodones, manifestació i molt més

El proper divendres i dissabte, 2 i 3 de febrer, tindran lloc a Vic les Jornades antifeixistes, organitzades per part de diversos col·lectius de la comarca, a les quals s’espera l’assistència de persones provinents de diversos punts d’arreu d’Europa. L’organització de les jornades ha sorgit amb l’objectiu de crear teixit i sinergies en el moviment antifeixista, prenent en consideració el context político-social en què ens trobem, en el qual es pot palpar l’auge del feixisme en diverses esferes. Amb l’objectiu d’anar més enllà dels concerts, s’ha elaborat un programa per al vespre del divendres 2 i el dissabte 3 sencer per fer de les jornades un espai de lluita, conscienciació, debat, cultura, esport, gastronomia i música. També cal esmentar que les jornades antifeixistes commemoren el 85è aniversari dels bombardejos feixistes sobre Vic i l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat.

Les activitats començaran el divendres 2 de febrer, a les 18:45h a l’Espai ETC, amb la projecció del film “Bidasoa 2018-2023”, de Fermin Muguruza, que s’endinsa en la història de les 10 morts provocades pel control policial a la frontera del Bidasoa. Més tard, a les 10 del vespre, tindrà lloc un Concert Antirepressiu a la Sala La Cabra, amb els grups Banda Bassotti (Ska Punk, Roma), Opció K-95 (Punk-Oi!, Barcelona), Aingura (Punk Rock, Nafarroa), JazzWoman (Rap, Aldaia) i Les Buch (Punk Rock, Terrassa), els beneficis del qual es destinaran a Alerta Solidària i el Grup de Suport Pigot Negre.

El dissabte 3 de febrer l’activitat serà principalment al parc de Santa Anna, on a les 9 del matí començarà un torneig antiracista de futbol, amb 16 equips diferents, el qual comptarà amb música de PD’s en directe: Osona Soul Rebels, Women of the ghetto, Wake up Jamaica i Cherry oh Baby.

Paral·lelament, a partir de les 10 del matí hi haurà una demostració d’arts marcials, i tot seguit, a les 12, hi tindrà lloc una taula rodona sobre el moviment antifeixista amb la participació de Carles Viñas, Jordi Borràs, Anna Gabriel, Eva Pius i Miquel Ramos. Durant tot el matí hi haurà una mostra d’entitats diverses al mateix parc de Santa Anna.

A les 2 es farà un dinar antirepressiu, a càrrec d’Alerta Solidària i Pigot Negre, i a les 15:30h hi haurà una nova taula rodona sobre la lluita internacionalista, en la qual intervindran David Cacchione (Banda Bassotti), Irene Zugasti (Brigada RR Ibarruri), Natalia Abu-Sharar (presidenta de la Comunitat Palestina a Catalunya) i Alys Samson (Coalició Prou Complicitat amb Israel).

Havent acabat la segona taula rodona, a les 17:30h es disputaran les finals del torneig antiracista de futbol que s’haurà iniciat al matí, i a les 18:45h començarà la manifestació antifeixista, que recorrerà la ciutat fins a la plaça Major, on en acabar es farà un acte polític.

Per cloure les jornades, amb totes les entrades ja esgotades, a la Sala La Cabra hi haurà un concret amb Banda Bassotti (Ska Punk, Roma), The Demencials (Punk Rock, Vic), Opció K-95 (Punk-Oi!, Barcelona), Brigade Loco (Punk Rock, Bergara), Gli Ultimi (Street Punk, Roma) i DJ Rutxo (DJ en format obert, Vic).

Els col·lectius que donen suport a la comissió organitzadora de les jornades antifeixistes són la CUP Vic, Arran Osona, Unitat contra el feixisme i el racisme, Alerta Solidària, Pigot Negre, la Comunitat Palestina a Catalunya, Prou Complicitat amb Israel i Càrnies en Lluita. La bona acollida que han tingut les inscripcions i venda d’entrades a diverses activitats planteja la possible continuïtat de l’esdeveniment a altres punts del continent els propers anys.