Contaminació

Salvem l'Empordà demana que s'investigui la contaminació de l’aqüífer local de Cantallops

Salvem l’Empordà ha descobert uns tubs que van d’una granja de porcs de Cantallops al riu, i demana a les autoritats que investiguin les estructures i, amb els indicis que trobin, demanin responsabilitats per la contaminació de l’aqüífer local. Recorda que el pou d’abastament d’aigua pública de Cantallops fa temps que està contaminat per nitrats, i el poble és un dels únics de la comarca que encara es consideren vulnerables en aquest sentit.

Els dos tubs que han detectat creuen que podrien ser indicis i indicadors d’un abocament històric (no actual) de purins al curs fluvial, surten de la Granja Molas. Un va directament des de la bassa de purins que hi ha a l’est de les instal·lacions fins al riu; i l’altre, des d’una nau que hi ha a la vessant oest, a través d’un rec d’escorrentia.

Per aquest motiu, l'entitat ecologista ho ha comunicat al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (SEPRONA), a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), al al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat i a l'Ajuntament de Cantallops com a responsable de l'abastament d’aigua pública al municipi, que investiguin la contaminació de l’aqüífer local i depurin responsabilitats.

Salvem l'Emporda qualifica la situació greu i ho remarca com un "exemple més del desastre de les polítiques mediambientals de les administracions públiques a Catalunya, una situació que es repeteix a d’altres municipis i comarques. Amb una sequera persistent, i en el context de canvi climàtic, en aquest exemple particular, arribarà un punt que, quan no baixi aigua de les captacions de la Muntanya de Cantallops, l’aigua de boca no es podrà consumir".

L'entitat que lluita per un model ramader sostenible i dimensionat a les capacitats naturals de la comarca assenyala que "la tendència de seguir ampliant granges en un territori amb problemes de contaminació per nitrats, amb una sequera històrica i en plena crisi climàtica és un fet molt greu i preocupant. En sintonia amb això, exigim a l’administració pública una moratòria immediata i continuada perquè no s’ampliïn ni es construeixin noves granges".