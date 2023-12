Verificar Bolaños

Per Joan Vall Clara. Publicat a El Punt Avui el 2 de desembre de 2023

El que és molt i molt ben parit de la gent del PSOE és que quan es posen en un tema i en un paper, s’hi posen. Res de mitges tintes. Res de fer com la mona i vestir-se de seda però quedar-se mona. Ells no. Els del PSOE quan giren full giren full, quan canvien de vorera canvien de vorera, quan donen suport a un 155 donen suport a un 155, i quan es posen a seduir els catalans per ordre de l’Ibex sedueixen els catalans per ordre de l’Ibex. S’han centrat dos mesos en l’amnistia i se’ns ha fet molt difícil trobar amnistiadors més amnistiadors que els oficialistes del PSOE. Fa dies que són a totes les amnistiades, i que si han d’amnistiar el dimoni amnistien el dimoni, i que si han d’amnistiar el fill de Déu amnistien el fill de Déu. Cap problema. Ara es bolcaran en la verificació i la mediació. En quatre dies aquests suïssos de la Fundació Henri Dunant, que passen per ser uns primeres espases de la mediació i la verificació internacional, no seran ningú. Uns passerells, que diria l’àvia Neus. Què us penseu, que quan Bolaños va sortir de la reunió a Europa dient que “zero preocupació” no sabia que sortirien a rectificar-lo? No és ningú, el Bolaños! Han començat amb el proverbial argument que com que són ells els que desconfien molt de Junts, és ben lògic que hi posin un verificador i que no és cap baixada de pantalons. Ara aniran posant un verificador a la vida de cada dirigent del PSOE, i no us estranyi que ens acabin posant un verificador per llei a cada ciutadà.